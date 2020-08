Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknikudvalget, venter sig meget af havneudviklingsplanerne i Vordingborg, Præstø og Stege. Foto: Thomas Olsen

Satser på særlig EU-pulje til havnene

Vordingborg - 31. august 2020

Vordingborg: Flytningen af åbningstrækket på Nordhavnen betyder, at man må vente længere på at få en ny, spændende legeplads på havnen i Vordingborg. Udvalgsformand Michael Larsen (R) understreger dog, at legepladsplanerne for »Vandpladsen for leg og læring« langt fra er lagt i graven.

- Det giver god mening at starte med området ved sejlklubben, når de nu står på spring for at bygge, siger formanden.

Hele udviklingsplanen anslås at komme op på 120 millioner kroner, hvoraf kystsikringen alene forventes at komme op på 29 millioner kroner. Det er derfor planen, at der skal søges fonde til at få realiseret udviklingsplanerne både i Vordingborg og i Præstø og Stege.

Helt konkret har kommunen rettet fokus på det europæiske LIFE-program.

Området ved Nordhavnen er udpeget af Kystdirektoratet som særligt sårbart område for oversvømmelser på baggrund af EU oversvømmelsesdirektivet, og derfor håber kommunen på at kunne få EU-midler til kystsikringsdelen af udviklingsplanen.

- Det er spændende, hvad der kommer til at ske på vores havne. Det er en stor del af udgifterne, vi ville få dækket, hvis vi kan komme i betragtning til det EU-program. Vi tror på, vi har en god chance, fortæller Michael Larsen (R).

Den endelige ansøgning til EU Life-programmet skal ligge klar til oktober.la-c