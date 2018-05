Sansehuset skiller sig ud arkitekttonisk, men træbeklædningen skal hjælpe med at få bygningen til at passe ind i naturen. Huset skal rumme en række sanserum, hvor brugerne kan få stimuleret deres sanser. Illustration: Karlsson Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Sansehus til 30 millioner i høring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sansehus til 30 millioner i høring

Vordingborg - 22. maj 2018 kl. 06:19 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er med de helt store armbevægelser, at opholdsstedet Clemens Gården og sansekonsulent Hanne Holmer har udtænkt visionerne for et såkaldt sansehus.

Mange botilbud og psykiatriske hospitaler har i forvejen sanserum, der hjælper beboerne og patienterne med at finde ro i deres egne kroppe. Men det er håbet, at det milliondyre nye hus kan blive et kraftcenter for behandling af og uddannelse i sanseforstyrrelser.

Hele 30 millioner kroner er projektet sat til at koste, men først skal en ny lokalplan på plads. Derfor er projektet sendt i høring frem til 4. juni.

Det er planen, at sansehuset skal placeres ved siden af Clemens Gården på Kostræde Byvej 1. Huset vil blive målrettet de børn og unge med særlige behov, som Clemens Gården har som målgruppe, men det er tanken, at stedet også skal være åbent for andre brugere, når opholdsstedet ikke selv benytter lokalerne.

Det 800 kvadratmeter store hus er tegnet af arkitektfirmaet Karlsson arkitekter, der blandt andet har stået bag det nye psykiatrihospitalet i Slagelse.

- Det er et meget spændende byggeri, som de har tegnet. De har virkelig tænkt ud af boksen, så vi får et hus, der bliver en del af behandlingen. Et hus, man kan klatre på og bevæge sig på, forklarer hun.

Interessen har også givet udslag i arkitektkredse. Skitseforslaget er således kommet med i åbningsudstillingen i Dansk Arkitektur Centers nyåbnede center »Blox« i København.

- Der kan besøgende få virtual reality-briller på, så de kan prøve at gå inde i sansehuset. Det er meget spændende, forklarer Hanne Holmer.

Uden en godkendt lokalplan har projektet endnu ikke kunne få nogen fonde til at støtte op om projektet, men der er stor interesse fra flere forskellige af de allerstørste fonde, forklarer Hanne Holmer.