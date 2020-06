Sankthans i børnehøjde

Bag arrangementet stod Forældreforeningen for Præstø Børnehus. Her spurgte man sig selv, hvad der skulle ske, når nu covid-19 havde aflyst den traditionelle sankthansaften med bål, musik og hygge på stranden. Løsningen blev en sankthans, som var spredt ud over to en halv kilometer, og som var i børnehøjde.