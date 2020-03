Thorsvang holder åbent i weekenden og så langt frem man kan under hensyn til myndighedernes anvisninger. Arkivfoto

Samlermuseum ser tiden an

Af Lene C. Egeberg

Midt i den stribe af aflyste arrangementer, der i øjeblikket ruller ind af døren, er det rart også at kunne skrive, at visse ting trods alt er ved det gamle - og i dette tilfælde helt bogstaveligt.

Thorsvang Danmarks Samlermuseum, Møns højborg for de gode gamle dage, holder nemlig fortsat åbent, omend man tager bestik af situationen løbende.

- Vi holder i hvert fald åbent her i weekenden, og så må vi se på mandag - om vi stadig får lov, eller om vi bliver nødt til at lukke, siger Henrik Hjortkær fra museet.

Samlermuseet er den eneste af de større mønske attraktioner, der holder åbent stort set året rundt, og netop i denne uge overgik museet til at holde åbent alle ugens dage i stedet for blot torsdag til søndag. Og det er altså målet, at man fortsætter med det, så længe myndighederne tillader det.