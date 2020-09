Samler underskrifter mod feriepark

Møns Klint Feriepark, der skal ligge i det afmærkede område på kortet, har fået beboerne i området til at protestere via en underskriftsindsamling. Tegning fra Vordingborg Kommunes planmateriale.

Vordingborg - 26. september 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det har fra begyndelsen stået klart, at det ikke bliver uden folkelig modstand, at planerne om en stor feriepark ved Hjelm Bugt får lov at skride frem. Selvom politikerne i Vordingborg Kommune foreløbig har vist sig velvillige nok til at sætte planprocessen i gang, er der på Møn udbredt modstand mod planerne - og den modstand kommer nu blandt andet til udtryk gennem en underskriftsindsamling.

Indsamlingen er sat i værk af Gabriel Rasmussen, der bor ikke langt fra projektområdet og i øvrigt er medlem af foreningen Hjelm Bugts Venner, der er blevet startet netop som en protest mod planerne.

Indsamlingen sneg sig i løbet af fredagen op mod 700 underskrifter, men Gabriel Rasmussen håber på mange flere.

- Vi håber, der kommer så mange underskrifter, at politikerne vågner op, siger han.

Projektet, der går under navnet »Møns Klint Feriepark« og er sat i værk af den i Danmark hidtil næsten ukendte finansmand John Bengt Møller. Han skal finde investorer til projektet, som foreløbig er anslået til at koste en milliard kroner, men har indtil videre været umulig at få i tale om en nærmere uddybning af planerne.

Siden planerne blev offentliggjort for godt en måned siden, har der folkeligt stort set ikke lydt andet end kritiske røster, mens borgmester Mikael Smed gentagne gange har forsikret om, at »intet er besluttet endnu«, og at man nu blot undersøger mulighederne.

Men Gabriel Rasmussen mener alligevel, at politikerne helt overordnet har undladt at stikke fingeren i jorden ved overhovedet at sætte processen i gang:

- Vi oplever ikke, at politikerne er i trit med lokalbefolkningen, siger han.

Underskriftsindsamlingen findes digitalt på hjemmesiden www.skrivunder.net.

Den kan findes under overskriften »MØN - Underskriftindsamling imod Møn Klint Feriepark, ved Hjelm Bugt.«

Ifølge Gabriel Rasmussen vil indsamlingen fortsætte, så længe planprocessen står på.