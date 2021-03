Samler ind til fordel for Bogø Mølle

Bogø Mølle er et trækplaster, ikke blot for de lokale men også for folk udefra, lyder det som argument for den nye indsamling. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Vordingborg - 11. marts 2021 kl. 05:00 Af Lene C. Egeberg

Mens bestyrelsen for Bogø Møllelaug afventer resultatet af de ansøgninger, man har ude til den sidste bid af møllerestaureringens fjerde etape, har tre medlemmer af møllens venneforening på eget initiativ sat gang i en indsamling.

Det er sket, efter at møllelauget sidste måned meldte ud, at man kun mangler 140.000 kroner for at have etapen fuldt finansieret.

Der er dog en del tidspres involveret, for man kan ikke indgå en kontrakt med møllebyggeren, før alle pengene er i hus, og da møllelauget derfor sendte et nødråd ud til møllens venner, reagerede tre af dem - Henning Bro og ægteparret Lis og Flemming Nielsen - straks.

- Vi har alle sommerhus på Bogø og er medlemmer af Bogø Møllelaugs Venner, så vi søgte tilladelse hos Civilstyrelsen og satte gang i indsamlingen, selvfølgelig efter at have talt med møllelauget om det, siger Flemming Nielsen.

Fjerde etape drejer sig om restaurering af møllens krop, og de sidste penge kom næsten i hus, da udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokratri i Vordingborg Kommune på sit februarmøde godkendte en bevilling på 200.000 kroner. Det rakte dog ikke hele vejen, og udvalget opfordrede derfor møllelauget til at søge den sidste del finansieret fra fonde, som ellers i forvejen har været en stor hjælp for møllen.

Om den nye, private indsamling kan skaffe alle 140.000 kroner hjem, tør Flemming Nielsen dog ikke spå om endnu.

- 140.000 kroner ville være fantastisk, men mindre kan også gøre det, for jeg ved, at møllelaugets bestyrelse har andre fangarme ude. På de meldinger, jeg har fået ind de første tre dage af indsamlingen, lyder det dog som om, vi er kommet godt i gang, og der har også været interesse udenfor øen med bidrag fra Stege og Vordingborg. Bogø Mølle er jo attraktiv for hele kommunen, derfor går vi også bredt ud, siger Flemming Nielsen.

Har man lyst til at støtte indsamlingen, kan det ske enten via netbank til reg. nr. 6140 konto nr. 4110480 eller mobile pay på 54575.

Ved bidrag på 1000 kroner kan man desuden få en spån sat op med ens navn på møllevæggen - så skal man blot oplyse sit telefonnummer, når man indbetaler pengene.