VIF-formand Morten Brandt (tv) har selv sikret sig en af de 160 flasker Viffer rom, som vinhandler Anders Petersen (th) lancerede i sommeren 2020 til fordel for bredden i fodboldklubben. Foto: Henrik Ekberg

Send til din ven. X Artiklen: Salg af rom hjalp VIF i et år med svigtende fadølssalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Salg af rom hjalp VIF i et år med svigtende fadølssalg

Vordingborg - 01. oktober 2021 kl. 08:01 Af Henrik Ekberghenrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

Breddeidætten i Vordingborg IF har nydt godt af salget af en "Viffer rom", som Vordingborg Vinhandel/Skjold Burne lancerede forrige sommer.

VIF's bedste herrehold var lige rykket op i Danmarksserien og mange af klubbens ressourcer gik derfor til 1. holdet.

- Tanken med "Viffer rommen" var derfor, at støtte op om bredden og især ungdomsafdelingen ved at sælge den særlige rom og donere af overskuddet til VIF, fortæller Anders Petersen, indehaver af Vordingborg Vinhandel.

Udvalgte medlemmer af VIF fik via prøvesmagning lov til at vælge den rom, der skulle i flaskerne og der blev produceret 160 flasker af den valgte rom - en sød rom med dråber fra tre lande, Den Dominikanske Republik, Spanien og Panama.

Flaskerne er nummererede og flaske nummer 1 blev solgt på en auktion for 3000 kroner ved et arrangement for VIF's elitepartnere. Resten er nu solgt for 350 kroner stykket. Og det har kastet 12.000 kroner af sig til ungdomsarbejdet i VIF.

- Pengene bliver blandt andet brugt i forbindelse med vores projekt med at uddanne børn og unge til ungdomstrænere. Og i det hele taget med at få børn til at spille fodbold, fortæller Morten Brandt, formand for VIF.

Salget af Viffer rommen gik især stærkt omkring jul.

- Til folk som ville give den i gave eller bare støtte klubben, siger Anders Petersen.

For VIF faldt pengene på et uventet tørt sted, fordi samfundet blev ramt af 2. corona-bølge, lige efter at Viffer rommen var sendt på markedet, og dermed ramte klubbens salg af fadøl, sodavand, pølser og slik til kampe og i klubhuset.

Tidligere har Anders Petersen støttet andre foreninger med lanceringer. Lige nu er det for Prins Jørgens Garde i anledning af gardens 75 års jubilæum.

Han understreger dog samtidig, at der er en grænse for den type sponsorater, for ellers udvander man idéen.