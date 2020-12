Julie Tvedebrink fra By Brink får masser af opkald fra kunder, som vil have en tid. Foto: J.C. Borre Larsen

Saksene er rødglødende hos frisørerne

Alle stole foran spejlene er optagede hos By Brink i Præstø, og frisørsalonens ejer, Julie Tvedebrink, har travlt med at tale i telefon.

- Vi er midt i vores travleste tid, når Julie Tvedebrink lige at sige til Sjællandske, inden telefonen ringer igen.

Det er desperate kunder, som vil klippes, inden landets frisører som følge af stigende coronasmitte lukker fra 21. december til 3. januar 2021. Ifølge Julie Tvedebrink vil folk gerne have pæne lokker til jul og nytår.

- Vi prøver at rykke rundt på tider og personale, siger hun.

Selvom Julie Tvedebrink ærgrer sig over, at frisørbranchen bliver tvangslukket, er hun ikke bitter.

- Det er fint nok, at vi skal lukke. Så sjovt er det heller ikke at stå med 15 mennesker om dagen, som man ikke ved er smittet, siger Malene Themsen.

Da det onsdag kom frem, at landets frisører sammen med andre liberale erhverv skal holde lukket om få dage, væltede det ind med sms'er og beskeder på Messenger fra kunder, som ville booke en tid hos Frisør Themsen.

Hun oplyser, at hun til gengæld ikke havde så mange kunder i november.

- De aflyste julefrokoster har betydet, at mange har ventet med at blive klippet her i december, og det giver travlhed, siger Malene Themsen.