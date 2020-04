Saks, kam og ansigtsmaske

Iført ansigtsmaske og sorte gummihandsker gik frisør Fadi Hosta fra salon Nopela i Præstø tidlig mandag formiddag i gang med at studse og klippe kunder. Dem var der mange af, eftersom landets frisører har været lukket i over en måned. Én af dem, der sad og ventede på at komme til hos Nopela, var Kjeld Petersen. Han er ikke bange for at blive smittet med coronavirus ved at gå til frisør.