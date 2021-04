Se billedserie De 53 værnepligtige har fået en sandwich, en sodavand og en muffin med chokolade, så de kan holde energiniveauet oppe under oplæg fra borgmesteren. De unge soldater har nemlig et særligt hårdt forløb, derfor er de ekstra trætte. Foto: Cathrine Hasager

Særligt trætte værnepligtige på kasernen

Vordingborg - 23. april 2021 kl. 12:30 Af cathrine hasager Kontakt redaktionen

I kasernens gamle auditorium sidder samtlige af de værnepligtige klar i uniform. Borgmester Mikael Smed (S) besøger nemlig kasernen for at byde det nyeste hold af værnepligtige velkommen til byen, som er en mere end 100 år gammel tradition i Vordingborg Kommune. Og selvom Mikael Smed med begejstring i stemmen fortæller om kommunens muligheder for blandt andet kulturliv, fritidsaktiviteter og sport, ser de værnepligtige noget uinteresserede ud. Men det er ikke fordi, at de ikke er interesserede i at lære mere om den by, de nu bor i. Det er simpelthen fordi, at de har et hårdere forløb end tidligere værnepligtige og derfor er ekstra trætte. Coronarestriktionerne har nemlig udskudt deres fysiske tid på kasernen. Oprindeligt skulle de værnepligtige være fremmødt den 1. februar, men det var altså først den 1. marts, at de fik lov at møde op. Derfor skal de nå 4 måneders træning og uddannelse på blot tre. Det betyder for de værnepligtige, at de har særligt lange dage.

- Dagene skal fyldes ud med mere undervisning end tidligere, fordi de værnepligtige nu har en måned mindre tid på kasernen. Derfor strækker dagene sig hurtigt til klokken 19, nogle dage er de endda først færdige klokken 23, fortæller Niels Brandt, der er presseofficer på Vordingborg kaserne. Han siger, at det også er derfor, at de unge mennesker ser lidt stegte ud, som han kalder det. Selvom en arbejdsdag til klokken 23 formodentlig lyder hård for mange, mener Niels Brandt ikke, det er at presse de unge værnepligtige for hårdt.

- De elsker det! siger han og forklarer, at de ikke har noget at sammenligne med, og det derfor for mange kun gør forløbet mere udfordrende på den gode måde.

Bliv i weekenden Under borgmester Mikael Smeds oplæg opfordrer han de værnepligtige til at blive nogle weekender for at opleve byen uden for kasernen. Men den forhåbning kan han formodentlig godt skyde en hvid pil efter indtil videre.

- De værnepligtige bruger weekenden på at tage hjem for at sove, ofte 10-14 timer ad gangen, forklarer Niels Brandt. Han mener dog ikke, at Mikael Smed taler for døve ører under sit oplæg. Niels Brandt forklarer nemlig, at eleverne får mere og mere overskud desto længere de kommer i deres forløb på kasernen. Derfor er der rig mulighed for, at nogle af dem kunne have lyst til at tage på opdagelse i byen, når de er lidt længere fremme i forløbet.

Pigerne holder ud Den 1. marts troppede 63 unge mennesker op, for at aftjene deres værnepligt i Vordingborg. 32 kvinder og 31 mænd. Men efter de første to uger på kasernen, er det tal nu faldet til 53 i alt - 25 kvinder og 28 mænd. Niels Brandt fortæller, at der plejer at være et hold, der hurtigt falder fra. Det skyldes primært enten skader, eller andre private problemer.

- Det jeg har oplevet fra andre hold er, at det faktisk er kvinderne, der er bedst til at holde ud, siger Niels Brandt. Han fortæller, at det skyldes den indstilling, som de værnepligtige har med i bagagen hjemmefra.

- Kvinderne vil ofte prøve sig selv af og finde ud af, hvad forsvaret er for en størrelse. De bruger det primært som springbræt for en karriere i militæret og for at få en god selvtillid og mental styrke, siger han. For mændene gælder der sig ofte et andet udgangspunkt.

- Der er ofte en familiær betingelse, hvor far eller bror måske har været i militæret. Der er jo et element at sejhed i det at være soldat, siger han. Og så oplever han, at det ofte er kvinderne der møder mere velforberedte op på kasernerne. De er nemlig bedre til at have trænet op hjemmefra. Selvom de nuværende værnepligtige har et særligt hårdt forløb, mener Niels Brandt, at de kommer ud på den anden side med en succesoplevelse. Han håber dog på, at det er første og sidste hold, der skal igennem dette komprimerede forløb.