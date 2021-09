I 39 år har Morten Nielsen haft sin gang mellem biler og motorer. Det har kostet på helbredet, og hans filosofi om, at »skavanker skal arbejdes væk« betaler han nu prisen for. Foto: Lene C. Egeberg

Sælger værksted: Ryggen kan ikke mere

Vordingborg - 24. september 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det har været en bitter pille at sluge, og den er ikke gledet hele vejen ned endnu: Morten Nielsen, indehaver af Morten Nielsen Automobiler på Kostervej i Lendemarke, må i den relativt unge alder af 55 år opgive sin karriere som mekaniker, og sætter nu snart sit værksted til salg.

Ikke at lyst, men af ren og skær nød - af den slags, der gør ondt i kroppen. Morten Nielsen, der i mange år har døjet med smerter i ryggen, har nemlig fået sat stolen for døren af lægerne med en klar besked om, at hvis han ikke stopper med det fysisk hårde arbejde nu, så risikerer han at sidde i kørestol indenfor halvandet år.

- Jeg har haft problemer med ryggen i 10-12 år, men har altid ignoreret det og haft den holdning, at skavanker skal arbejdes væk. Men det har så givet bagslag til sidst, siger han.

Det blev for alvor slemt i foråret, hvor det med en forkert bevægelse pludselig gav et ryk i rykken.

- Jeg kunne godt mærke, det ikke gik i sig selv denne gang, siger Morten Nielsen, der langt om længe satte sig ud over sin modvilje overfor sygehuse og lod lægerne kigge nærmere på ryggen. Efter en tur i en MR-scanner viste det sig, at hele Morten Nielsens rygsøjle var slidt ned med op til flere diskusprolapser, der også bidrog til at skære af til nerverne i det ene ben med det resultat, at han dårligt kunne gå.

Det endte med en operation, som fandt sted i juni, og som nu lykkeligvis har fjernet de fleste af de ellers voldsomme smerter - men så er der heller ikke mere at komme efter.

- De har gjort det, så det ikke gør ondt mere, men jeg fik så også at vide, at der er ikke flere skud i bøssen nu. De kan ikke operere mere, siger Morten Nielsen.

Derefter fulgte beskeden om risikoen for at ende i en kørestol.

- Da jeg spurgte lægen, om han var sikker, sagde han, »Hvad er det, du ikke forstår« - og så var jeg klar over, at det var alvor, siger Morten Nielsen.

Han har arbejdet i 39 år som mekaniker, kun afbrudt af et år som ansat i Vejdirektoratet, og derefter i de seneste 16 år med eget værksted på Kostervej. Værkstedet har kun været delvist åbent siden foråret, og det har været med hjælp fra en deltidsansat mekaniker, som også nu hjælper med at få de sidste løse ender bundet op.

- Vi skal have tømt dæklageret, så vi kører oktober igennem med dækskifter, og alle kunder bliver kontaktet, siger Morten Nielsen, der derefter satser på, at han helt kan lukke omkring 1. november. Men allerhelst ved at sælge værkstedet til en ny ejer. En vurderingsmand har allerede kigget på det, og Morten Nielsen regner med, at værkstedet snart kommer ud i åben handel.

Det ændrer dog ikke ved, at han selv har det svært ved at sige farvel til værkstedet og karrieren som aktiv mekaniker:

- Det har jeg det dårligt med. Jeg er nede psykisk og sover ikke om natten. Men denne gang har jeg forstået det. Jeg kunne heller ikke holde det ud, da jeg ikke kunne gå, siger Morten Nielsen, der skal undersøges af lægerne igen i oktober.

Her håber han at få en melding på, hvad han kan og må fremover, og indtil det er klarlagt, er han ikke klar til at spekulere for meget på, hvad fremtiden indeholder.

- Nu skal jeg bare have afsluttet det her kapitel, siger han.

Hvis man er interesseret i at høre nærmere om værkstedet, inden det kommer til salg, er man velkommen til at kigge indenfor de dage, hvor porten står åben, mens Morten Nielsen gør klar til at slutte af.