Lene har meldt sig under fanerne til det nye cykelhold for skadede veteraner. I midten ses veterankoordinator Gert Frandsen og til højre Andreas Carlsen, konsulent i DIF Soldaterprojekt.Foto: J.C. Borre Larsen

Sårbare veteraner kan cykle i sikker zone

Vordingborg - 15. februar 2020 kl. 05:16 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

58-årige Lene hopper op på kondicyklen og går i gang med at trampe i pedalerne i træningscentret på Vordingborg Kaserne.

Hun er én af de fremmødte på et nyt lokalt cykelhold for fysisk og psykisk skadede veteraner, der går under navnet »Safe Zone«.

- Det er godt at have et fællesskab, hvor man kan føle sig tryg. Vi kommer alle sammen fra det samme sted, og der er ikke nogen, der løfter et øjenbryn, siger Lene, der ikke ønsker sit efternavn i avisen.

Glad i låget Det lukkede idrætstilbud Safe Zone er et soldaterprojekt under Dansk Idrætsforbund.

Her har man indgået et samarbejde med Vordingborg Kommune for at få det nye cykelhold op at stå.

- Sport og især cykling er godt til at komme ovenpå. Man bliver glad i låget, siger kommunens veterankoordinator, Gert Frandsen, der cykler med på holdet.

Ifølge Gert Frandsen kæmper de fleste af de skadede soldater med PTSD, posttraumatisk stress.

- De har det med at melde sig ud af samfundet. Når der er mange mennesker samlet på et sted, bliver deres forsvarsmekanismer aktiveret, og så vil de væk, siger Gert Frandsen.

Som tidligere udsendt for søværnet under borgerkrigen på Balkan lider Lene også af PTSD.

- Jeg har levet med det i mange år, så jeg kender mine reaktioner, siger hun.

Ud på landevejene Det nye cykelhold begynder træningen indendørs på spinningcykler, men når foråret kommer, kalder landevejene.

- Det bliver fedt at komme ud. Jeg glæder mig til at cykle sammen med andre, fordi jeg er udfordret, når jeg skal skifte slange og dæk efter en punktering, siger Lene.

Med i cykelklub I første omgang gælder det om at få nok deltagere til et nyt cykelhold i Safe Zone. Men på den lange bane håber Gert Frandsen, at nogle af veteranerne bliver så bidt af cyklingen, at de melder sig ind i én af de mange lokale cykelklubber.

- Safe Zone er et tilbud til dem, som lige nu ikke er klar til foreningslivet, men som kan blive det, siger Gert Frandsen.

Han er klar til at tage imod Lene og andre ryttere tirsdag 18. februar klokken 16 på kasernen.

Safe Zone Et træningstilbud for skadede veteraner såvel fysisk som psykisk.

Der er Safe Zones i hele landet.

I Vordingborg kan man gå til cykling og svømning. Tidligere var bueskydning på programmet.

Det nye cykelhold træner foreløbigt om tirsdagen på Vordingborg Kaserne. Det er planen, at der fremover skal svedes igennem om tirsdagen.