Udgravningen har trukket hundredvis af besøgende i løbet af de seneste uger, men nu er det slut. Efter at have dækket de arkæologiske fund til med en fiberdug blev jorden skovlet tilbage i hullet. Foto: Lars Christensen

Så dækkes historien til igen

Vordingborg - 09. juli 2021 kl. 16:39 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der gemte sig flere overraskelser, da arkæologerne tidligere på sommeren begyndte at grave i jorden ved den gamle højborg på borgterrænet i Vordingborg.

Efter flere ugers udgravning er det dog nu slut for denne gang, og den knap 20 meter lange rende er torsdag blevet fyldt op med jord igen.

Udgravningen har haft et overvældende stort besøgstal, og mange har også spurgt ind til, om ikke udgravningen kunne få lov til at stå åben, som man tidligere har gjort. Det er blandt andet blevet foreslået at dække udgravningen med et lag glas, så besøgende kunne kigge ned til de historiske fund.

Hos Danmarks Borgcenter mener man dog, at det er bedst for de arkæologiske fund at blive gemt under jorden igen. Lægges der glas over udgravningen, så vil man få problemer med kondens, og for den lov at stå helt åben, så vil det historiske murværk smuldre væk, som man ser det mange andre steder på borgterrænet.

Med ny teknologi har man været i stand til at finde helt ny og andre fund, end da der sidst blev lavet udgravninger på borgen i Vordingborg, og den teknologiske udvikling indenfor arkæologien er kun lige begyndt, så håbet er, at fremtidige arkæologer vil kunne få meget mere ud af de historiske fund, hvis de får lov til at ligge i fred under jorden.

Det kan også være, at folk endda selv kan få oplevelsen af at gå rundt i udgravningen. I hvert fald er der blevet lavet detaljerede opmålinger og 3D-tegninger som med tiden skal bruges til en virtuel genskabelse af de gamle borge.