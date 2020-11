Så blev det jul i Præstø

Præcis klokken 17.15 fredag eftermiddag lød der et waaauuw på Svend Gønges Torv i Præstø, da lyset på det store juletræ blev tændt. Flere børnefamilier stod i skumringen og nød synet af det lysende træ, blandt andre Anne Marie Kamilles og hendes søn, den otteårige Nor, der som nytilflyttere for første gang oplevede juletræstændingen i Præstø.

- Træet er flot, men også lidt kedeligt, for der er kun lys og ingen gaver, lød det fra Nor.

Der plejer at være en julemand, der uddeler gaver, men han er på grund af coronasituationen blevet hjemme. Til gengæld kunne folk nyde tonerne fra Prins Jørgen Garde, der spillede som optakt til juletræstændingen.