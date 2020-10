Et bordtennisbord i Rådhusparken er blevet væltet. Foto: J.C. Borre Larsen

Artiklen: SSP-konsulent: Vi har brug for at blive fodret med oplysninger

Gennem SSP holder kommunen øje med Rådhusparken i Vordingborg. Her har man i længere tid ikke hørt om ballade.

- Det hænger måske sammen med, at uddannelsessteder har været lukket, og at de unge er rykket andre steder hen, for eksempel til Kirkeskoven, siger Morten Brandt, der er SSP-koordinator i Vordingborg Kommune.