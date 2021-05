SF slår i bordet: Nej til udrejsecenter på Lindholm

De blå partier på Christiansborg skal »bare« have SF med om bord, så kan der dannes et flertal uden om regeringen for planen om et udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på øen Lindholm. Men det kommer ikke til at ske.

Det fastslår partiets gruppeformand, Jacob Mark. Han peger på forståelsespapiret, som regeringen og dens støttepartier, herunder SF, præsenterede efter seneste valg. Her fremgår det, at partierne dropper den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkepartis forslag om et udrejsecenter på Lindholm, der i Stege Bugt ligger tre kilometer fra Kalvehave.