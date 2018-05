Forvaltningen ville helst vente, men politikerne i plan- og teknikudvalget besluttede at droppe ensretningen i Algade. Nu bakker økonomiudvalget op - dog uden SF. Foto: Lars Christensen

SF går imod ophævelse af ensretning

Vordingborg - 18. maj 2018

Det bliver ikke med SF's opbakning, at der kommer bilkørsel i begge retninger i Algade vest, Vordingborg. Det står klart, efter Else-Marie Langballe Sørensen (SF) på seneste møde i økonomiudvalget gik imod flertallets beslutning.

- Jeg synes, vi skal have arbejdet rigtig hurtigt for at få lavet en ny trafikplan for hele området med Valdemarsgade og ændringer på Badstuegade tænkt ind i planerne, forklarer hun.

- Jeg er ikke nødvendigvis imod ophævelse af ensretningen, men det er svært at gøre sig tanker om en vej alene, uden at gøre sig tanker om, hvad det vil betyde for de andre veje.

Ensretningen i Algade fra Boulevarden til Badstuegade har været stærkt omdiskuteret i flere år. Kritikere mener, at den gør det unødvendigt svært at finde rundt i byen, og at det hæmmer handelslivet i den del af gaden.

Ophævelsen af ensretningen skal nu til endelig godkendelse på kommunalbestyrelsesmødet.