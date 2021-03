Op til kommunalvalgene i både 2013 og 2017 var vindmøller et varmt emne. Blandt andet vakte det røre, da daværende teknik- og miljøudvalgsformand Thomas Christfort (K) udtalte, at »Der må være noget i vandet i Vordingborg, som gør, at man ikke kan tåle vindmøller«. Nu vil partiet have områder udpeget til kæmpevindmøller (blå på kortet) fjernet fra kommunalplanen. Illustration: Det Konservative Folkeparti

Send til din ven. X Artiklen: SF, S og K sætter dagsordenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF, S og K sætter dagsordenen

Vordingborg - 23. marts 2021 kl. 10:15 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Tre partier har gjort brug af initiativretten og rejser tre meget forskellige sager på kommunalbestyrelsesmødet onsdag.

SF vil have administrationen til at undersøge, hvordan man undgår, at der udsendes breve med følsomt indhold, digitale afgørelser og opkrævninger efter almindelig arbejdstid på fredage, før helligdage og i weekender.

Det skyldes, at det kan være ubehageligt og stressende at få en afgørelse eller opkrævning på mail eller i E-Boks for eksempel en fredag eftermiddag, hvor der er flere dage til, at man kan gøre indsigelse, få en forklaring eller rette faktuelle fejl. Det gælder både for borgere og kommunalt ansatte.

Også Socialdemokraterne har gjort brug af initiativretten. Foreningslivet er stærkt udfordret af coronakrisen, og trods stor opfindsomhed har foreningerne under coronaen oplevet stor tilbagegang blandt de 13- til 18-årige. Op mod 1000 unge er ikke længere at finde i foreningslivet.

Derfor foreslår socialdemokraterne, at Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid sammen med administrationen, Vordingborg Idrætsråd og Folkeoplysningsrådet udarbejder og prissætter forslag, der ekstraordinært kan understøtte et aktivt foreningsliv for de 13- til 18-årige. På mødet i juni skal kommunalbestyrelsen beslutte, om nogle af forslagene skal realiseres og igangsættes fra august 2021.

Hos Det Konservative Folkeparti er det kæmpevindmøller, man bruger initiativretten på. Partiet foreslår, at de områder, der i dag er udpeget til kæmpevindmøller, fjernes fra kommuneplanen, så landvindmøller ikke længere indgår i kommunens planer for grøn omstilling. Desuden skal det vurderes, om lavbundsområderne kan udlægges til natur.

Læs mere i Sjællandske tirsdag.