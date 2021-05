S satser på rutinerede kræfter

Afstemningen blandt medlemmerne var overstået, og spændingen om placeringen på Socialdemokratiets stemmeliste til kommunalvalget 16. november skulle udløses. Det var borgmester og Socialdemokratiets spidskanidat, Mikael Smed, som holdt gryden længst muligt i kog ved at offentliggøre de 26 opstillede i omvendt rækkefølge. Til sidst var der kun to navne tilbage - Anders Andersen og Brit Skovgaard.

Hvor mange stemmer Brit Skovgaard og de andre kandidat fik, ønsker Socialdemokratiet ikke at oplyse, kun at 158 medlemmer afgav en stemme på deres favorit. Her fik Mette Høgh Christiansen nok til fjerdepladsen, Nikolaj W. Reichel indtager femtepladsen, mens Kenneth Andersen bliver sekser.

Der er dog lagt op til, at det er de rutinerede kræfter, som skal sørge for, at Socialdemokratiet beholder flertallet og borgmesterposten.De, der står langt nede på listen, behøver dog ikke at fortvivle. Socialdemokratiet har sideordnet opstilling, så det er de personlige stemmer, som er afgørende.