Socialdemokratiets Bigman A. Nkunkununu har tidligere stillet op til kommunalvalg uden at blive valgt ind. Nu giver han det et skud til. Foto: Nina Lise

S går i gang med at stemme til egen liste

Socialdemokratiet i Vordingborg har holdt opstillingsmøde. 25 kandidater har meldt sig på banen, og nu går partiets medlemmer i gang med at stemme om, hvilken placering de enkelte kandidater skal have på listen til det kommende kommunalvalg i november. Blandt de mange navne finder man flere nye ansigter krydret med garvede kræfter. De 25 kandidater i alfabetisk rækkefølge er:

Borgmester Mikael Smed optræder ikke i feltet. Det skyldes, at partiet for længst har valgt ham til at stå nummer et på listen.