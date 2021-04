Pandemi eller ej - nu skal fanerne smælde igen. I gamle dage blev de luftet på Slotstorvet, men de senere år er arrangementet rykket ned i Algade. I år kommer det til at foregå under beskedne coronaformer på Rådhustorvet.Foto: Claus Vilhelmsen

S fejrer 1. maj med fanemarch og stoleleg

- Vi har talt meget om det, og stemningen var, at vi måtte gøre noget. Dagen er så væsentlig en del af vores DNA, at vi ikke kunne bære endnu en 1. maj uden fejring, forklarer Susan Thydal, nyvalgt bestyrelsesmedlem i Socialdemokraterne Vordingborg.

Her vil borgmester Mikael Smed (S) og folketingskandidat Brian Bressendorff (S) stå for talerne - krydret med sange fra partiforeningens 'drengekor', der tager opstilling udenfor, som restriktionerne kræver. Klokken 12 åbnes der op for, at man kan komme og få en snak over en Rød Tuborg på Rådhustorvet. Der bliver dog kun sat 50 stole op.