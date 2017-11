Send til din ven. X Artiklen: S deler ud af formandsposter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S deler ud af formandsposter

Vordingborg - 22. november 2017 kl. 04:59 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele kommunen: SF, radikale, Enhedslisten og Alternativet står bag Mikael Smed som ny borgmester i Vordingborg. Til gengæld får partierne en række vigtige poster.

Det blev afsløret, da tirsdag nat var ved at blive til onsdag morgen, hvor Mikael Smed afsluttede natlige forhandlinger og præsenterede grundlaget for det. Tidligere på natten var der tle om at få de konservative med i knstitueringsaftalen, men det blev kke til noget.

Det er dermed de fire enmandspartier, der indgår i det røde flertal efter nytår.

Som et resultat af forhandlingerne bliver Else-Marie Langballe Sørensen, SF, første viceborgmester og dermed også næstformand i økonomiudvalget, som i øvrigt skifter navn for at vise, at det dækker både bosætning, økonomi og nærdemokrati.

Else-Marie Langballe Sørensen har som den eneste af de fire repræsentanter for de små partier erfaring med arbejdet som medlem af kommunalbestyrelsen.

Den radikale Mikael Larsen bliver menigt medlem af det nye økonomiudvlag og desuden formand for udvalget for plan og teknik, som er et nyt udvalg, idet klima og miljø pilles ud til et særskilt udvalg, der får Else-Marie Langballe Sørensen som formand.

Mette Gerdøe fra Enhedslisten bliver formand for det paragraf 17 stk 4 udvalg, der sammen med brugere og fagfolk skal kulegrave folkeskolen, og desuden næstformand i børn-, unge- og familieudvalget, der får socialdemokraten Kurt Johansen som formand.

Alternativets nye medlem Ann Busch fortalte, at hun blev tilbudt en formandspost, men valgte at takke nej på grund af for lidt erfaring. I stedet bliver hun menigt medlem af flere udvalg, blandt andet arbejdsmarkedsudvalget og udvalget for klima og miljø.

De øvrige formandsposter går til socialdemokrater:

Susan Thydal udvalget for turisme, udvikling og erhverv.

Anders Andersen udvalget for arbejdsmarked og uddannelse

Mette Høgh Christiansen udvalget for sundhed og ældre.

Jesper Berring-Poulsen for social og psykiatri.

Nikolaj W. Reichel børn, unge og familie.

Thorbjørn Kolbo kultur, idræt og fritid.

Desuden bliver Kurt Johansen formand for Vordingborg Energi og Paul A. Larsen formand for havnebestyrelsen.