Sådan ser statistikken ud for antal gæstesejlere i Vordingborg Kommunes havne, siden Hårbølle Havn kom med i folden i 2016. Tallene fra 2020 kommer til at stige, da sæsonen ikke er slut endnu. Statistikken kommer fra Vordingborg Kommune.

S: Gør Hårbølle til jollehavn

Fremtidsudsigterne er vendt på hovedet for Hårbølle Havn, som i begyndelsen af juni ellers så ud til at få tildelt over fem millioner kroner af Vordingborg Kommune til en stærkt tiltrængt renovering af store dele af havneanlægget. Det er nemlig i så dårlig stand, at det hen over sommeren har været afspærret i vidt omfang, og det var et enigt Plan- og Teknikudvalg som derfor på sit møde i juni anbefalede en investering på 5,5 millioner kroner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her