Ryk direkte i fængsel

En 28-årig mand fra Vordingborg fik lørdag en straksdom i Retten i Næstved, og han blev med det samme overført til at afsone straffen, der lyder på to år og tre måneders fængsel.

Den 28-årige blev dømt for at have haft et oversavet haglgevær og forskellig ammunition på sin bopæl.