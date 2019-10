Borgmester Mikael Smed (S) og Else-Marie Langballe Sørensen (SF) går ind for et nyt rådhusbyggeri i Vordingborg. Venstres Michael Seiding Larsen (th) er imod. Foto: Anders Olsen

Rygende uenige om nyt rådhus

Vordingborg - 11. oktober 2019 kl. 05:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nuværende rådhus i Vordingborg er gammelt og nedslidt.

Derfor er partierne bag budgetaftalen blevet enige om, at reservere 120 millioner kroner i det samlede budget til at opføre et nyt kombineret rådhus og »Borgernes Hus«. Det sker på trods af, at kommunen er under et økonomisk hårdt pres.

- Når man har nogle bygninger, der for længst er slidt ned, skal man på et eller andet tidspunkt træffe en beslutning. Men hvis man kigger på, at vi er en fattig kommune, vil vi aldrig kunne bygge nyt, heller ikke en ny svømmehal, siger Mikael Smed.

Venstre mener, at det handler om centralisering.

- Vi er overbevist om, at dette er første skridt til at lukke vores nuværende administration i Præstø, Stege og Langebæk. For Venstre er det vigtigt at fastholde liv i hele vores kommune, skriver partiet i en pressemeddelelse.

Venstre erkender, at det nuværende rådhus ikke har det alt for godt.

- Vi vil afsætte 24 millioner kroner over de næste fire år til en gennemgribende renovering af det eksisterende rådhus i Vordingborg, hvor der allerede i de seneste tre år er brugt mere end 12 millioner kroner, lyder det.

Kommunen oplyser, at tidligere projekter har vist, at det vil være næsten lige så dyrt at gennemføre en kombineret renoveringsløsning sammen med en tilbygning til det eksisterende rådhus, som det vil være at bygge helt nyt.

Der er samtidig et ønske om at kombinere behovet for at skabe ordentlige forhold for kommunens ansatte med muligheden for at opføre et hus med faciliteter, som også kommer kommunens borgere til gavn.