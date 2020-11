Jesper Adler, konservativ byrådskandidat, arbejder på at få indført rygestop i arbejdstiden for alle der arbejder med børn. Arkivfoto: Mille Holst

Rygeforbud for alle på skoler nærmer sig

Vordingborg - 09. november 2020

Der kommer et forbud for eleverne, men der tegner til også at blive røgfri arbejdstid for personale på de lokale skoler. Det slår Jesper Adler (K) i hvert til lyd for og på kommunens største skole, arbejder man også i den retning.

Ingen rygning i skoletiden. Hverken for lærere eller elever. Nultolerance. Det har de konservatives spidskandidat Jesper Adler slået til lyd for, og hans ideer ser du til at vinde indpas.

- Jeg vil gerne undersøge muligheden for et generelt rygeforbud på skolerne - ikke kun på matriklen, men i arbejdstiden, siger Jesper Adler, der påpeger at nogle lærere og endda elever går væk fra matriklen - i skoletiden - for at ryge. Den mulighed mener den konservative politikere dog, at der skal sættes en stopper for.

Og lovgivningsmæssigt er der regler på vej, der helt forbyder eleverne at ryge i skoletiden. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2021, men skolerne her i området har allerede indført et sådant forbud.

På Kulsbjerg skole i Stensved gik man dog skridtet længere og lavede for nogle år siden forsøg med helt røgfri skoletid, og idéerne her, ser ud til at have vundet indpas andre steder.

Således har man på kommunens største skole, Gåsetårnskolen, også et ønske om at sætte en stopper for rygning.

- Det er i støbeskeen, at vi gerne vil gennemføre det, siger skoleleder Bjørn Haldur Pedersen, der gør klart, at det kræver politisk opbakning, der også ser ud til at være der, men at det samtidig er noget man skal være forsigtig med.

- Det er noget vi tager alvorligt og vi ved ikke hvad tidsperspektivet er. Der er jo også noget privatliv ind over, siger han og understreger at det er noget der skal være en større dialog om - blandt andet i medarbejderudvalg - før man kan gennemføre et egentlig forbud mod rygning i skoletiden.

- Det skal jo ikke være sådan noget med man får en bøde og at der er konsekvenser. Der er det nemmere og bedre, at man får lavet en ordentlig proces, siger han og påpeger, at det er noget der bliver en dialog om.

Lige nu er meget af arbejdet dog koncentreret omkring håndteringen af situationen med corona, og derfor er rygestop-tiltagene trådt lidt i baggrunden.

- Men det er noget, vi går videre med, siger skolelederen.

Skal gælde alle For Jesper Adler er der tale om en politisk mærkesag, som han mener kan profilere kommunen.

- Det er et initiativ vi skal tage fra politisk side hvor vi er fælles om at sørge for, at alle steder med børn, der bliver der ikke røget, siger han og understreger, at det er et politisk ansvar.

- Vi kan tager hånd om de unge i den rigtig alder og sørge for, at de ikke er i nærheden af nogen der ryger. Jo færre rygere jo bedre. Og så hjælper det ikke at lærerne tager en smøg, tilføjer han og påpeger at reglerne skal gælde al personale på skolerne.

Tanken er således at der indføres røgfri arbejdstid på skolerne, men i forhold til folks egne hjem, hvor mange jo netop arbejder hjemme i disse tider, der ønsker han ikke at blande sig.

- Det skal gælde alle, men når man er hjemme gælder privatlivets fred. Der kan vi ikke gå ind, siger han.

Vordingborg kommune er tilmeldt flere rygepartnerskaber og har i øvrigt en rygestopkonsulent. Jesper Adlers tanke er således også, at alle medarbejdere skal tilbydes et rygestopkursus i forbindelse med man laver reglerne om helt røgfri skoletid.