Rundstykker for erhvervslivet kom godt fra start

Vordingborg - 20. februar 2020 kl. 17:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var rundstykker, ost, syltetøj, rullepølse og flere æsker med wienerbasser, da det lokale erhvervsliv torsdag morgen mødte op til den første udgave af »Business Breakfast«, der foregik på IBKA's værksted i Ørslev.

Ifølge arrangørerne, kommunen og dens erhvervsfremmeselskab, Vordingborg Erhverv, havde man regnet med 20-30 deltagere, men der kom over 60. Udenfor fyldte de parkerede biler så meget, at enkelte holdt i vejen for en lastbil, der skulle ind til nabovirksomheden Viking Malt på den anden side af Spirevej.

Vækst i fare Kommunen vil gerne tættere på de lokale virksomheder. Derfor havde man samlet bankfolk, revisorer, håndværkere, bilforhandlere og andre fagfolk fra morgenstunden. Temaet var »samarbejde«, og borgmester Mikael Smed lægger ikke skjul på, at skoen særligt trykker ét sted.

- Vi mangler kvalificeret arbejdskraft, sagde han på mødet.

Problemet frygter man også hos værten IBKA, der er Danmarks førende inden for industriel rengøring.

- Vi håber at kunne vækste 10-20 procent over de næste fem år. Den største udfordring bliver at finde kvalificeret arbejdskraft, siger IBKA's administrerende direktør, Henrik Lorentsen Bøgeskov.

Business Breakfast bød blandt andet på en snak ved bordene. Her kunne erhvervsfolkene ud over at netværke med hinanden og debattere med politikere og kommunens topembedsmænd.

Om Business Breakfast Vordingborg Kommune vil tættere på de lokale virksomheder. Hvert møde byder på oplæg og »dialog ved bordene«. Blandt deltagerne er borgmesteren og kommunens direktion.

Næste gang er 31. marts på Oremandsgaard Gods fra kl. 8-10. Temaet er fremtidens infrastruktur og mulighederne

Der er også programsat et møde hos McDonalds 18. juni. Her er der fokus på vækst, udvikling og velfærd gennem ledelse. - Jeg synes, at vi havde en god snak. Det kræver en fælles indsats fra kommunens og fra virksomhedernes side for at tiltrække arbejdskraft, siger Henrik Lorentsen Bøgeskov.

Mikael Smed ser muligheder i kommunens mange unge, som ikke tager en uddannelse.

- Vi har et potentiale til at levere noget arbejdskraft, siger han.

Den næste »Business Breakfast« finder sted 31. marts på Oremandsgaard Gods. Her er temaet anlægsprojekter og og forbedret infrastruktur.

