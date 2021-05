Rumænske brobisser betalte løn tilbage

Det går voldsomt for sig på Masnedø-byggepladsen til den nye Storstrømsbro. For nylig førte et skænderi om penge mellem en sjakbajs og en ansat fra det italienske entreprenørfirma Tecnoscavi til slagsmål.

- Vi kan ikke kan leve med, at der er et system, hvor kontanter er i omløb, og hvor der er mistanke om returkommission. Derfor har hovedentreprenøren (Storstrom Bridge Joint Venture, red.) nu opsagt samarbejdet med Tecnoscavi, fortæller Vejdirektorats anlægsdirektør, Erik Stoklund Larsen, til Fagbladet 3F.

Går rettens vej

Fagbladet 3F erfarer, at Tecnoscavi over for Vejdirektoratet har erkendt, at de ansatte løbende har betalt penge tilbage til firmaet.