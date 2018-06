Thorbjørn Kolbo (S), Peter Ole Sørensen (V), Karina Fromberg (V), Kenneth Andersen (S) i selskab med Tormod Jørgensen. Brit Skovgaard (S) havde meldt afbud. De øvrige stop på turen var Langebæk Hallen, Den Gule Stald i Kalvehave, Møns Hallerne, Lendemarke Foreningshus, Museumsgården, Hårbøllehuset, Farø Kitesurfing, Iselinge-hallen, Sydsjællands Automobil Klub, H.C. Andersens Teaterpark og Jungshoved Egnshus. Foto: Nina Lise

Rullende politikere så på støjende sport

Kasserer Tormod Jørgensen tog imod, da Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid forleden besøgte Sydsjællands Automobil Klub, SAK, ved Ornebjerg, Vordingborg. Anledningen var en rundtur til foreningslivet i kommunen.

- Jeg synes, at det er positivt, at de tager rundt på den måde. Det vidner om en interesse, fortæller Tormod Jørgensen ti Sjællandske. Han har været med i SAK, siden de første gokarts trillede ud på den 811 meter lange bane under indvielsen med Tom Kristensen i 2003. Siden er der lagt slidlag for 750.000 kroner. Drømmen er at udvide.

- Der ligger et ubenyttet areal nede bagved, som kommunen ejer. Hvis banen kommer op på 1000 meter, kan vi afvikle internationale løb. Desuden har kommunen et område ude foran, hvor de opbevarer jord. Det har vi brug for til parkering. Når vi holder stævner, kommer de store teams med alt deres udstyr i kæmpe lastbiler.

Ifølge kultur- og fritidskonsulent Bjarne Malmros er det unikt, at en kommune har et helt område til støjende idrætter. I Barmosen er 1000 brugere om ugen i sommermånederne.

Det tal overrasker i KIF-udvalget. Men netop derfor er de også glade for rundturen, hvor de møder foreninger, engagerede mennesker og får set ting, de ikke har set før.

- Nogle ting lever en lidt hemmelig tilværelse. Når man kommer ud og ser dem, bliver man stolt. De fordrer et liv, man ikke regner med at finde dér. Det er små oaser, men vi er for dårlige til at fortælle om dem.

Læs mere i Sjællandske lørdag.