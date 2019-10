Se billedserie De lokale var årvågne og ledte politiet på vej, så sagen kunne opklares. Foto: Claus Vilhelmsen

Rufferi og skyderi ved bordel giver mand fem år i skyggen

Vordingborg - 31. oktober 2019 kl. 16:27 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kontrovers omkring hvem der ejer overherredømmet til et bordel i den lille by Gl. Kalvehave mellem Vordingborg og Mønbroen kulminerede 16. april med, at den ene bordelfatter skød efter den anden.

Den 37-årige Tim Justesen Brogaard havde siden årsskiftet, hvor han sammen med sin polske kammerat installerede tre polske letlevende damer i en lejet ejendom på hjørnet af Bygaden og Ny Vordingborgvej, indkasseret mindst 100.000 gode danske kroner.

Det er ikke ulovligt hverken at købe eller sælge sex i Danmark, men man må ikke tjene på, at andre gør det, og derfor blev Brogaard dømt for rufferi, da det blev afsløret.

Man kan sige, at han afslørede sig selv, da han skød efter kammeraten, der mente, at bordellet var et fælles forretningsprojekt, for politiet kom hurtigt på sporet af ham, skriver Sjællandske.

Tim Brogaards forsvarer Jeppe Søndergaard fortæller, at det var den 33-åriges polske kammerat og hans kone, der startede bordellet, og fra januar kom Brogaard ind i billedet.

- Pigerne fik 50 procent, og Tim og kammeraten delte de andre 50, Polakkens kone er siden dømt for bordelvirksomhed og udvist, forklarer Søndergaard .

Bataljen, der afsluttede Brogaards indbringende forretning, skete ved højlys dag.

- Tim ville ud af det, og de havde aftalt, at polakken skulle komme til Gl. Kalvehave, for at de skulle snakke det igennem. Men på bedste western-maner var de begge bevæbnede, og da Tim vidste, at den anden også havde en pistol, bar han en skudsikker vest, mener Jeppe Søndergaard.

Brogaard sad i sin Peugeot 207, og fra den skød han på kammeraten tre gange. Han ramte ham i højre arm og venstre knæ, dog uden at projektilerne gik igennem huden. Tim Brogaard har forklaret, at polakken også skød efter ham, men hverken pistol eller patronhylstre er fundet.

Derefter kørte de i hver sin retning, men da politiet hurtigt kom til stedet, kørte de efter Tim Brogaard.

Bagefter roste linjechef Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi de lokale borgere for deres iagttagelser.

Det blev nemlig hurtigt klart for politiet, hvor Brogaard var på vej hen, og da de fandt ham, var han sammen med tre andre på en adresse i Lundby.

- Politiet anholdt tre af de fire mand på stedet, fordi de andre kunne have noget med sagen at gøre. Det viste sig, at det havde de ikke, og derfor blev kun den 37-årige varetægtsfængslet, oplyser senioranklager Mariam Khalil fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Sjællandske. Det var hende, der kørte sagen i Retten i Nykøbing Falster torsdag og fik ham dømt.

Helt fra starten var det også Mariam Khalil, der skrev anklageskriftet, og hun kunne sammenfatte 14 forhold.

De alvorligste anklager var besiddelse af en skarpladt pistol, skyderiet efter den 33-årige, bordelvirksomhed (rufferi) og besiddelse af en butterflykniv og en CS-gasspray. Kniven og sprayen havde han på sig, da han blev anholdt i Lundby.

Men da nu retten var i gang blev han også dømt for på et andet tidspunkt at have stjålet en varebil.

I flere tilfælde havde han kørt bil uden at have kørekort, for det var nemlig blevet taget fra ham tidligere. Han havde også en vane med at ryge hash, inden han kørte bil, og da han blev stoppet og afsløret i disse forhold, blev han også dømt for det.

Sammenlignet med bordelvirksomheden, skyderiet og overtrædelsen af knivloven, er det umiddelbart bagateller, men Mariam Khalil oplyser, at da han havde gjort det adskillige gange, kunne disse ting alene give ham fem måneders fængsel.

De sammenlagte fem år er endda billigt sluppet. Tim Justesen Brogaard erklærede sig skyldig i alle 14 forhold, og da sagen så kunne behandles som en tilståelsessag, fik han ifølge Mariam Khalil nedsat straf.

Og hvad skete der så med de polske piger, der lagde krop til på lagnerne?

- De er udrejst, mener Mariam Khalil.

- De kommer fra et andet EU-land, så de må godt arbejde her, og prostitution er ikke ulovligt. Men de er rejst ud.

Om det så er de samme, der er tilbage, eller nogle nye, der er kommet, eller om linksene bare er gamle er ikke til at vide, men på nettet findes stadig links til prostituerede på adressen.

Sabrina28, Slim Narim27 og Pati24 fra Polen tilbyder sig selv - også til escort.

Det skriver Sjællandske