Rotary Klub hjælper søsterklub i Litauen

Vordingborg - 07. april 2020 kl. 09:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stege Rotary Klub har taget initiativ til at skaffe to respiratorer til søsterklubben i Plunge i Litauen, efter at litauerne henvendte sig om hjælp 18. marts.

Rotarys ledelse på Møn besluttede med det samme at bakke op om projektet, og klubben tog kontakt til Korsør Rotary Klub, der også hurtigt besluttede at yde støtte. Rotary Danmarks Hjælpefond fordoblede de to klubbers beløb, så der tirsdag den 24. marts kunne overføres 30.000 kr. til klubben i Plunge. Fredag den 27. marts kunne Plunge Rotary Klub overdrage to nye respiratorer til hospitalet i tide, inden coronavirus er nået til kommunen.

Stege, Korsør og Plunge Rotary Klubber har tidligere samarbejdet om projekter i Plunge. I 2007 lavede Korsør RK og Plunge RK et projekt, hvor de skaffede penge til indkøb af et patientovervågningssystem til hospitalet i Plunge.

I 2008 var Stege RK med til at finansiere et nyt køkken på et børnehjem i Plunge. Igennem rotaryåret 2015/16 samarbejdede Stege, Korsør og Plunge Rotaryklubber om indkøb af et nyt patientovervågningssystem til hospitalet i Plunge, som afløsning for det gamle. Projekterne har også medvirket til et socialt netværk mellem de tre klubber, hvor der har været gensidige besøg hos hinanden.

I Litauen har den offentlige sektor ikke samme økonomiske ressourcer som i Danmark, og for tiden har Rotary klubber og andre organisationer i Litauen travlt med at skaffe midler til sundhedsvæsnet i forbindelse med coronakrisen.

Plunge hospital havde kun en funktionsdygtig respirator til et befolkningsgrundlag på omkring 45.000 indbyggere. Derfor var der ingen tvivl hos de involverede partnere om, at der skulle handles hurtigt. Heldigvis lykkedes det Plunge RK i samarbejde med hospitalet at finde to respiratorer, som var på lager hos leverandøren, og de ca. 11.000 EUR som de kostede, blev skaffet på få dage.

Rotary er et globalt netværk af 1,2 millioner mennesker, der bl.a. bruger deres ressourcer på at hjælpe i lokalsamfundet og globalt.