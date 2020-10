Se billedserie Konservatives Daniel Irvold og Ann Busch fra Alternativet er begge tilfredse med det indgåede budget for 2021-2024. Foto: J.C. Borre Larsen

Ros og spas da budgettet blev vedtaget

Vordingborg - 09. oktober 2020 kl. 14:33 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Bortset fra Nye Borgerlige er samtlige af de otte andre i Vordingborgs kommunalbestyrelse enige om budgetaftalen for 2021-2024.

Derfor var humøret højt, da politikerne onsdag aften vedtog budgettet.

- Det er et sitrende kraftværk, som skal kobles på derude, lød det begejstret fra Socialdemokratiets ordfører, Thorbjørn Kolbo.

De andre ordførere glædede sig også over budgettet og roste hinanden for at komme i mål med en lille kommunekasse og uden det store blodbad.

Der var også plads til spas. SF's Else-Marie Langballe Sørensen rodede i sin taske og lod som om, hun ikke kunne finde sin budgettale. I stedet fiskede hun en konfirmationssang op, der hed »Budgettet er konfirmeret«, som hun deklamerede.

Enhedslistens Mette Gerdøe-Frederiksen smilede over, at der bliver afsat penge til skoler og dagtilbud, så unge mennesker kommer godt på vej i livet og ikke senere bliver en belastning for kommunekassen.

Stadigvæk vi måtte bruge sparekatalog,

men trods modstand så er enden - rim´lig go´!

Der er også gemt en lille rimsmed i Venstres borgmesterkandidat, Karina Fromberg, der tog tråden op.

At forhandle om drift, anlæg, tekst og store tal.

Er ikke hverdagskost og festligt bal.

Fromberg er dog alligevel vældigt tilfreds med budgettet. Venstre har nemlig fået en række kardinalpunkter med, blandt andet penge til renovering af Vordingborg Teatersal og Hårbølle Havn, og at partiet i budgetteksten fik nævnt, at man er imod byggeriet af nyt rådhus i Vordingborg.

De brede smil var fremme, da Socialdemokratiets medlemmer efter mødet var samlet til gruppefoto. Privatfoto



Glæde over pengestrøm Konservatives Daniel Irvold havde gerne set, at skatten blev sænket, men glæder sig blandt andet over, at der over budgetperioden bliver givet otte millioner til at forbedre behandlingen af byggesager, og at kommunen fortsat afdrager mere gæld end man optager.

DF's Marie Hansen pegede på penge til ensomhed, »Vild med vilje« og ældreområdet.

Hovedtal i budgetaftalen for 2021 Overskud på ordinær drift: 156 mio. kr.

Anlægsudgifter: 123,6 mio. kr.

Overskud på det brugerfinansierede område: 0,6 mio. kr.

Forbrug af kassebeholdningen: 0 kr. Alternativets Ann Busch vendte tommelfingeren op, til at der bliver afsat cirka 80 millioner til velfærdsservice til de mest udsatte borgere.

Endelig var der Radikales Michael Larsen. Han var bare stolt.

-Vi havde svær opgave, efter vi så udligningsreformen, men vi har indgået et budget, der i den grad underbygger den positive udvikling, som Vordingborg Kommune er inde i, lød det.