Se billedserie Sydsjællands Rollespil gæster Øens Dyr i disse dage. Her er det fra venstre Marc Svanholm, Pernille Kjær Voss, Marius Voss Petersen, Mathias Simonsen, Daniel Bjerregaard Duddles og Tommy Voss. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Rollespillerne har slået sig sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rollespillerne har slået sig sammen

Vordingborg - 21. oktober 2021 kl. 08:01 Kontakt redaktionen

Hos Øens Dyr er der her i efterårsferien rig mulighed for at se minizooens mange dyr helt tæt på, men man kan også få kamp til stregen, hvis man besøger minizooen i disse dage.

Onsdag slog rollespillere nemlig lejr inde i minizooen og bød både børn og barnlige sjæle op til kamp i kamparenaen. Rollespillerne slog også deres middelalderlige telte op i parken, og planen er at overnatte til i dag, torsdag, hvor der igen er sværdslag på programmet i hele Øens Dyrs åbningstid fra 9.30 til 15.30.

Rollespillerne kommer fra Sydsjællands Rollespil, som er en sammenlægning af to lokale rollespilsforeninger. Vordingborg Live Rollespil og Præstø 4H Rollespil har slået pjalterne sammen for at skabe bedre rammer.

- På den her måde har vi lange flere voksne instruktører, og vi kan bruge vores samlede evner og udstyr til at skabe et rigtig fedt rollespilsmiljø for ung såvel som voksen, forklarer Daniel Bjerregaard Duddles, leder af den nye samlede rollespilsforening. Han håber, at sammenlægningen kan være med til at fremtidssikre rollespillet i både Vordingborg og Præstø.

- Vi skal sikre, at vi kan give det frirum, som rollespil jo giver til alle dem, der ikke føler sig helt hjemme i det moderne samfund, fortæller han.

Rollespilsforeningen fortsætter med ugentlige møder i Præstø. Det foregår mandage fra 18 til 20 på 4H Gården. Desuden spiller man den sidste lørdag i hver måned i Kirkeskoven i Vordingborg. Her har man besluttet sig for at forlænge spilletiden, så man nu mødes fra 10 til 16.

- Det er den samme verden, vi lever os ind i både i Præstø og Vordingborg, og handlingen det ene sted kan sagtens påvirke handlingen det andet sted, forklarer Daniel Bjerregaard Duddles, der understreger, at man ikke behøver at være med begge steder.

- De ugentlige møder i Præstø er som at se en tv-serie, hvor man får handlingen serveret i små bidder. Spilledagene i Vordingborg er mere som at se en film, forklarer han.

Vil mere ud

Sammenlægningen af rollespilsforeningerne har flere fordele end kun at samle kræfterne. Fremover bliver det også meget nemmere at booke rollespilsforeningen til forskellige events, som for eksempel Øens Dyr har gjort det her i efterårsferien.

- Det har været ret besværligt at booke os med det tidligere setup, men det er blevet meget nemmere nu, forklarer Daniel Bjerregaard Duddles.

Sydsjællands Rollespil kan opleves hos Øens Dyr, Viaduktvej 9, torsdag fra 9.30 til 15.30. Fredag har minizooen kastanjeaktiviteter på programmet for de besøgende.