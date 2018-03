Præstø Roklub har eget hus ved fjorden. Medlemmerne vægrer sig ved at give det fra sig og indgå i et fælles hus for vandsport i Præstø.

Roklub træder vande i stort Præstø-projekt

Vordingborg - 27. marts 2018

Medlemmerne i Præstø Roklub var klare i sin afvisning af det kommunale projekt for at samle vandsporten i Præstø i et fælles hus under overskriften Vandsportens By. »Ingen gik ind for kommunens nuværende plan.« står i referatet fra roklubbens generalforsamling, og dermed er klubben helt på linje med Præstø Sejlklub, som på sin generalforsamling i sidste uge valgte selv at bygge nyt klubhus i stedet for at gå med i et fælles projekt. Dermed har begge de to »gamle« spillere på Præstø Fjord meldt fra over for projektet, men nu er der opblødning på vej i roklubben, skriver Sjællandske tirsdag.

- Det oplæg, vi fik fra kommunen, var ikke spiseligt for os. Det kunne slå klublivet i stykker, men vi har i lørdags haft møde med kommunen og fået rettet nogle misforståelser, som gør det noget mere spiseligt. Men det springende punkt er råderet over egne lokaler, forklarer Finn Snedker, der er formand for Præstø Roklub.

Personligt ser han store perspektivet i et »vandsportens hus«, hvor de vand-aktive foreninger samles, men han vil også have grænser for fællesskabet.

- Det ville være fantastisk med fælles faciliteter og fælles inspiration. Det kunne lokke surfere til at prøve rosporten og omvendt. Jeg ser heller intet problem i et fælles motionslokale, men jeg ser problemer i, at vores klub fra 1952 ikke skulle have sit eget klublokale, siger Finn Snedker, som i det nuværende klubhus har historiske billeder fra klubbens historie væggene sammen med portrætter af formænd og æresmedlemmer og ikke mindst plads til de pokaler, som er erhvervet gennem klubbens 66 år lange historie.

Fagchef for kultur og fritid Jesper Kjærulff erkender, at roklubben ikke kan få hånd- og halsret over et klublokale i en kommunal bygning, der skal huse flere foreninger.