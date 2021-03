Se billedserie Hos Røstofte Maskiner har Dann Nielsaen nye planer for fremtiden. Det betyder blandt andet, at virksomheden lukker sin afdeling for Jagt og Fritid. Foto: Mille Holst

Røstofte gør plads til kæmpe udvidelse

Vordingborg - 19. marts 2021 kl. 12:35 Af Mille Holstmille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Hos Røstofte Maskiner er man klar til at udvide forretningen betragteligt. Det er virksomhedens park og have afdeling, der satses særligt på ved siden af landbrugsmaskinerne, og det betyder at der skal bygges til. Men det betyder også, at Jagt og Fritidsafdelingen lukker.

Der bliver lagt store planer hos Røstofte Maskiner. Virksomheden vil konsolidere sin afdeling med landbrugsmaskiner og udvide Have og Parkafdelingen. Årsagen er ifølge indehaver Dann Nielsen, at der er behov for at virksomheden specialiserer sig, fokuserer og har en hvis volumen. Det kommer blandt andet til at betyde, at der skal bygges 3.800 kvadratmeter til de eksisterende 4.800 kvadratmeter.

Virksomheden investerede for tre år siden i 15.000 kvadratmeter jord, der støder op til bygningerne, og det er det, der nu gør, at forretningen kan udvides.

- Tanken er, at vi river det gamle smedeværksted ned ud mod vejen. Det var der, det hele startede, fortæller indehaver Dann Nielsen fra Røstofte Maskiner, men han pointerer, at den nye bygning ikke blot bliver en ny tilbygning, men at hele virksomhedens bygningsmasse skal tænkes sammen.

- Vi skal have indrettet os, så vi har musklerne til at gøre det, vi tror er det rigtige de næste 30 år, siger Dann Nielsen og føler sig priviligeret over at forretningen er omgivet af landbrugsjord ejet af landmænd, der gerne har villet sælge til ham.

Præcist hvornår byggeriet kan gå i gang vides endnu ikke, da Røstofte Maskiner stadig mangler at få nogle tilladelser i hus. Men Dann Nielsen er ikke i tvivl om, at byggeriet snart kan gå i gang.

- I meget nær fremtid bygger vi et areal svarende til det, vi har i dag, siger han og fortæller at virksomheden i dag lejer sig ind andre steder i lokalområdet, fordi der simpelthen ikke er plads til alle maskinerne på adressen i Røstofte. Dét bliver der lavet om på, når byggeriet står færdigt, og Dann Nielsen glæder sig til at få samlet sin virksomhed under ét tag igen.

Lukker Jagt og Fritid Med det nye fokus på landbrugs- og have/parkmaskiner har Røstofte Maskiner besluttet at lukke Jagt og Fritidsafdelingen, hvilket ifølge Dann Nielsen vil ske indenfor meget kort tid.

- Vi gør det, fordi vi enten skulle beslutte at udvide afdelingen kraftigt, altså skulle vi op i et helt andet level omsætningsmæssigt og personalemæssigt, eller også skulle vi lukke det. I vores forretningsgrundlag giver det ikke længere mening at have jagt- og fritid, fortæller han men pointerer, at virksomheden fortsat vil forhandle arbejdstøj og fodtøj.

- Det giver ikke mening at udvide Jagt og Fritid, men det giver rigtig god mening at udvide det andet, siger han.

- Nu går vi i en retning i at det er landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner og have-park, fortæller Dann Nielsen, der fremover vil have et større udvalg af ATV'er, minilæssere og forskelligt professionelt have/parkudstyr.

Den lokale forankring Danish Agro har siden 2018 ejet 75 procent af Røstofte Maskiner (Dann Nielsen 25 procent) og har agenturet på Claas landbrugsmaskiner. Røstofte Maskiner står i den forbindelse for forhandlingen af disse landbrugsmaskiner øst for Storebælt, hvilket styres fra hovedkvarteret i Røstofte. Virksomheden har dog også afdelinger i Saxkøbing og Mørkøv. I alt er der ansat 52 medarbejdere.

- Vi har et lokalt udgangspunkt, men vi dækker hele Sjælland og øerne. Vi kan ikke leve alene af landmænd i Vordingborg Kommune, siger Dann Nielsen og forklarer, at der bliver færre og færre landmænd, men at de der er, til gengæld bliver større bedrifter.

- I gamle dage købte folk lokalt hos smeden. I dag køber de der, hvor de kan få varen og en god service. Den lokale forankring i forhold til et salg bliver mindre og mindre, siger Dann Nielsen, der i sin tid overtog forretningen fra sin far.

- Far kunne se sine kunder fra vinduerne, så blev vi de eneste i Vordingborg, og nu kan vi ikke længere leve kun af dem, siger han om udviklingen de sidste mange år.

Når det er sagt, så klager Dann Nielsen bestemt ikke over omsætningen i virksomheden.

- Vi havde i 2020 den største omsætning til dato og det bedste resultat i virksomhedens historie. Vi gik fra 150 millioner kroner i 2019 til 230 millioner i omsætning 2020, slutter han.