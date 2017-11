Se billedserie Der ventes i spænding på optællingen af de personlige stemmer. Midt i billedet konservative Jesper Adler og til venstre for ham i striktrøje Kim Petersen, Venstre. Ingen af dem kom ind. Kim Petersen manglede blot 19 stemmer til et genvalg. Foto: Poul Poulsen

Rødt flertal gør regnskabet op

Vordingborg - 23. november 2017 kl. 05:32 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye røde flertal gør op med de foregående fire års borgerlig politik i Vordingborg Kommune, skriver Sjællandske torsdag.

Det betyder blandt andet, at børnehavealderen igen sættes op til tre år. At natursekretariatet genopstår. At der igen kommer et politisk udvalg med fokus på natur og miljø. Samt at erhvervsudvalget, som det blå flertal etablerede for fire år siden, fremover skal hedde udvalget for turisme, udvikling og erhverv.

Det er nogle af punkterne, som partierne bag konstitueringsaftalen forpligter sig til at arbejde for. Flere af punkterne var også med i det daværende røde mindretals ændringsforslag til budgettet for 2018, som flertallet afviste for blot en måned siden. Det gælder blandt andet ansættelse af en borgerrådgiver og etablering af et udsatteråd, som skal være vejleder for kommunalbestyrelse og forvaltning.

Aftalen fastholder desuden, at der skal nedsættes et særligt udvalg til at kulegrave folkeskolens problemer, og det er specielt nævnt, at der skal være fokus på skoleklubberne, hvor bemandingen har været udsat for skarp kritik.

Konstitueringsaftalen lægger vægt på, at Vordingborg skal være en grøn kommune, og et særligt punkt i aftalen har titlen Tillidsreform og lægger vægt på de ansattes trivsel og arbejdsmiljø..

Med »Mere tillid og mindre kontrol« bliver de lovet mere indflydelse på deres professionelle virke.

Det politiske spil om fordelingen af poster blev afsluttet i de meget sene nattetimer efter valgdagen.

Socialdemokratiet, der fik et kanonvalg med 13 mandater, besætter selv 10 ud af 12 formandsposter. Til SF bliver der posten som første viceborgmester, hvilket også indebærer næstformandsposten i det vigtige økonomiudvalg, der fremover hedder Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Mette Gerdøe fra Enhedslisten, der er pædagog og tidligere faglig sekretær i BUPL, bliver formand for det udvalg, der skal kulegrave hele børn- og ungeområdet, og hun bliver næstformand i udvalget for Børn, unge og Fritid, der har både skoler og daginstitutioner under sig.

Alternativet, der stiller med den politisk uprøvede Ann Busch, blev tilbudt en formandspost, men takkede nej mod at få plads i det nye udvalg for klima og miljø samt i arbejdsmarkedsudvalget.