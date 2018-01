Røde Løbere: Masser af idéer men ikke nok millioner

Der er kommet så mange idéer på bordet til Vordingborgs byfornyelse, at der langt fra er penge nok til at realisere dem alle.

Derudover er man gået i gang med at etablere en ny plads ved Nordhavnen, som er startskuddet på »Havneruten«, der skal gå fra havnen over borgterrænet og op til Slotstorvet. Også den kommende forvandling af stationsområdet forventes at blive en del af de røde løbere i forhold til at få skabt et nyt torv, der kan lede folk fra stationen over i Algade.