Se billedserie - Vi må bare erkende, at der er meget, vi ikke har haft styr på, konstaterer Lise Frohn Rasmussen. Det bliver der rettet op på nu. Privatfoto

Røde Kors søger ny lokalformand

Vordingborg - 12. april 2021 kl. 05:53 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Røde Kors i Præstø skal have ny formand. Det er ellers kun to år siden, Charlotte Haagh afløste Lone Vagn-Hansen med en vision om at gøre aktiviteterne mere synlige, etablere nye samarbejder og styrke fortællingen om alt det, Røde Kors gør lokalt.

Men det har ikke været uden sværdslag, og tilsidst valgte Charlotte Haagh at trække sig. Hun er stadig aktiv i integrationsnetværket.

- Der har været visse udfordringer i samarbejdet, fortæller Lise Frohn Rasmussen, der sad med i bestyrelsen men trådte ud i efteråret. Hun har undervist i ledelse i mange år og er nu i gang med at facilitere en proces, der skal få den kuldsejlede bestyrelse tilbage på ret køl.

Blandt andet har man lige lagt sidste hånd på en forretningsorden. Vibeke Michaelsen er konstitueret som fungerende formand, og en arbejdsgruppe er gået i gang med at definere, hvilken formandsprofil man fremadrettet ønsker.

- Vi må bare erkende, at der er meget, vi ikke har haft styr på, konstaterer Lise Frohn Rasmussen.

Det var blandt andet et projekt om samlokalisering af Røde Kors' tre butikslokaler i Præstø, der har fået bølgerne til at gå højt på de interne linjer. Da det glippede med en adresse centralt i Præstø, og der pludselig var udsigt til at flytte ud i industrikvarteret, smuldrede opbakningen.

- Man kan måske mene, at vi er en samling gamle nokkefår, der ikke vil udvikling. Men det handler også om, at kommunikation er essentiel for at forstå, hvad de andre laver. Derfor har vi gjort os tanker om at styrke fællesskabet på tværs af frivillige, aktivitetsledere og bestyrelse. På den måde bliver man mere modtagelig for nye idéer, forklarer Lise Frohn Rasmussen.