Rød løber skal forbinde parken med byen

Vordingborg - 09. marts 2020 kl. 11:15

Planlægger man at tage forbi parkeringspladsen ved Vordingborg Rådhus i den kommende tid, så skal man være forberedt på at blive mødt af et større anlægsarbejde.

Håndværkere er allerede godt i gang med at fjerne asfalt og fliser langs med den gamle Kvickly-bygning.

Gravearbejdet er første skridt i etableringen i en ny rød løber, der skal være med til at forbinde Rådhusparken med bymidten.

Det nye projekt er en del af uddannelsesruten, den ene af de fem ruter i Røde Løber-byfornyelsesprojektet i Vordingborg By.

Gennem de senere år har kommunen arbejdet på uddannelsesruten fra Rådhusparken og op til Gåsetårnskolen på Chr. Richardtsvej, hvor der blandt andet er lagt nyt fortov, plantet nye træer og sat nye møbler op i parken. Nu skal uddannelsesruten færdiggøres ved at forlænge ruten fra parken og ind til bymidten.

Den nye røde løber etableres langs med facaden på den gamle Kvickly-bygning, som i dag er ejet af Kiss Real Estate og lejet ud til en række virksomheder. Virksomhederne får glæde af den nye løber, fordi den bliver bygget som en niveaufri rampe til de forskellige lejemål.

Projektet er blevet til i samarbejde med Kiss Real Estate, der selv bidrager med en halv million kroner til den nye løber.

- Det er glædeligt at vi kan bidrage til at realisere projekter i og med Vordingborg Kommune. Vi har været en del af forberedelserne de sidste par år, og derfor glæder vi os nu til, at vi skal se projektet udfolde sig, siger Dennis Sommer, direktør i Kiss Real Estate.

Michael Larsen, formand for Plan- og Teknikudvalget, glæder sig over samarbejdet med Kiss Real Estate, som han håber kan være til inspiration for andre virksomheder.

- Det har medvirket til at vi kan få indfriet vores ønsker til et aktivt byrum, og samtidig opfylde Kiss Real Estate ønsker til en rød tråd og niveaufri adgang til deres virksomhed og lejemål. Det er det, jeg kalder samskabelse på højt plan, siger han.

- Jeg er glad for at vi nu får skabt en forbindelse mellem vores uddannelsesinstitutioner, Rådhusparken og bymidten i Algade. Vi håber byens borgere tager det nye byrum til sig, og tager imod invitationen til at bruge det og opholde sige i det. Den nye rute bliver lavet med øje for, at færdslen imellem Rådhustorvet og Rådhusparken kan blive mere sikker, tilføjer han.

Den nye løber bliver ikke kun en rampe til virksomheder. Der skal også etableres siddemøbler og plantekasser, så der opstår små opholdsrum undervejs på turen fra Rådhusparken til Rådhustorvet.

- Den nye rute skaber en forbindelse i Vordingborg by, som både inviterer til ophold og trækker det grønne byelement, Rådhusparken, et stykke længere ind i byen, så der på den måde skabes sammenhæng, forklarer Rosa Philippine Schollain, der har været projektleder på byfornyelsesprojektet De Røde Løbere.

Med den nye forbindelse er man nu nået til vejs ende for projektet. I løbet af de senere år er der blevet opsat møbler på Slotstorvet, indrettet et nyt borgertorv i Algade, lavet en række kunstprojekter med unge i Rådhusparken og på et par gavle i Algade, lavet kunstinstallationer på en kulturrute mellem Algade og Kulturarkaden og indrettet små seniorpauser på ruten op til DGI Huset.

Selvom byfornyelsesprojektet nu officielt afsluttes, så er det tanken, at idéer fra De Røde Løbere skal videreføres i kommende projekter i byen, herunder ved det nye stationsområde og i udviklingen af Nordhavnen.

Arbejdet med den nye løber på Rådhusparkeringen forventes afsluttet til maj. I perioden frem til da vil dele af parkeringspladsen være spærret af. Der vil være adgang til virksomhederne i den tidligere Kvicklybygning i hele perioden, dog kan det ske, at man i perioder skal benytte midlertidige ramper eller trapper.