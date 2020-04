Rød løber er foldet ud ved den gamle Kvickly

Det er sidste del af den såkaldte uddannelsesrute under projektet De Røde Løbere, der nu er blevet færdiggjort. Her har et af målene været at lave en sti fra bymidten til uddannelsesinstutionerne på Chr. Richardsvej. Det har tidligere resulteret i et nyt fodgængerfelt over Valdemarsgade, nye indgangspartier, træer og inventar i Rådhusparken, nyt fortov på Vognmandsmarken og kunst-projekter med byens unge. Nu føjes det nye røde løber ved den gamle Kvickly-bygning til listen.