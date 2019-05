Birger Nieman fra partiet Klaus Riskær Pedersen driver familiegården videre i Tureby ved Køge. Privatfoto

Riskær-kandidat kæmper mod banker

Vordingborg - 20. maj 2019 kl. 13:02 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi begynder dette politiske portræt af Birger Niemann, der stiller op i Sjællands Storkreds for partiet Klaus Riskær Pedersen, med en annonce.

Det var før finanskrisen, at Birger Niemanns svigerdatter købte en ejerlejlighed, som nu står tom, fordi hun er flyttet sammen med Birger Niemanns søn i Herfølge.

- Den er svær at sælge. Priserne er ikke høje, siger Birger Niemann, der selv bor i Tureby ved Køge.

Boligen ville med garanti være mere attraktiv, hvis det nærliggende Slotstorvet summede af liv.

- Det store, dejlige torv bliver ikke udnyttet nok. Man kunne opstille boder og lave marked for at trække folk til. Det giver et leben, siger Birger Niemann, der også gerne ser, at der bliver skabt flere virksomheder på Sydsjælland. Muligheder er der nok af.

- Vordingborg ligger ideelt i forhold til motorvejen og Femern-forbindelsen. Der bør være nogle store muligheder, siger han.

Han har ikke politik fra fremmede. Birger Niemanns mor, Tove, sad i Folketinget for Fremskridtspartiet.

Derfor har Birger Niemann altid for sjov gået rundt og sagt, at han også ville ind på Christiansborg. Men det først i sommer, at der kom alvor bag ordene.

- Vi var nogle stykker, som sad og brokkede os over systemet, og så var der én, der sagde: 'Hvis man ikke gør noget, så sker der ikke noget'. Tjaa, så måtte jeg gøre noget, siger Birger Niemann, der efterfølgende skrev en mail til Klaus Riskær Pedersen.

Han har ikke noget problem med, at manden, der lægger navn til det nye parti, tidligere har siddet i fængsel dømt for groft bedrageri.

- Jeg kigger på hans politik. Det er den, jeg skal fremføre. Ellers vil jeg blot sige, at når man har afsonet sin straf, så er man fri, lyder det.

Som uddannet landmand og tredjegenerations-gårdejer har Birger Niemann naturligvis landbruget som mærkesag.

- Bidragssatserne er ved at kvæle dansk landbrug. Sammen med realkreditlånene skal de væk fra bankerne og ind under staten, så man får en billigere finansiering til landbruget, siger han.

Det er ingen hemmelighed, at mange landmænd kæmper med stor gæld.

- Den skal også væk fra bankerne. De ved godt, at det ikke er nemt at skifte bank, og det benytte de sig af. Man kan så sige, at det er risikabelt for staten, men det er ikke værre, end da staten gik ind og lavede bankpakker, mener Birger Niemann.

Han sukker også højlydt over det offentlige system, der efter hans mening er fyldt med akademikere og bureaukrati.

- Selvom min egen datter er djøf'er, synes jeg, at der er kommet alt for mange djøf'er ind i det kommunale system. De bidrager ikke med noget ud over kontrol, og det giver et dårligt arbejdsklima. Medarbejderne bliver stressede, arbejdsglæden forsvinder. Hvis vi får nogle af akademikerne væk, vil der være flere penge til andre områder i systemet, siger han.

Birger Niemman kender sundhedsområdet fra sin kone, som tidligere har arbejdet som sosu-assistent.

- Man bruger ufatteligt meget tid på at lave kontrolskemaer, siger Birger Niemann, der slår til lyd for selvkørende enheder.

- Hvis man en dag er 40 minutter hos fru Andersen, så kører man næste dag fra hende lidt tidligere, siger Birger Niemann.

På lokalt plan mener Riskærs mand, at det planlagte udrejsecenter på Lindholm er spild af penge.

- Man skulle hellere bruge nogle gamle kaserner. Men de, der er dømt for kriminalitet og udvist, og som ikke vil rejse hjem, de skal slet ikke have lov til at komme ud i det fri, mener Birger Niemann.

Klaus Riskær Pedersen har fået en sløj start på valgkampen. Partiet ligger langt fra spærregrænsen.

Birger Niemann erkender da også , at det er op ad bakke.

- Der er en vis herre (Rasmus Paludan fra Stram Kurs, red.), som får al medietiden. Det er forkasteligt, og vi drukner desværre.

Trods de elendige meningsmåler bevarer Birger Niemann optimismen.

- Der er mange, som har samme holdning til Klaus Riskær som til Dansk Folkeparti og tidligere Fremskridtspartiet. De vil indrømme, at de kan lide partiet. Når de står i stemmeboksen, så tror jeg nok, at vælgerne sætter krydset ud for Klaus Riskær.

Ud over Birger Niemann stiller Martin Nordstjerne Rasmussen op for Klaus Riskær Pedersen i Sjællands Storkreds.