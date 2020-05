Riskær: Coronaen satte skub i huskøb

- Vi blev enige om, at hvis vi endte med at blive spærret inde på grund af coronaen, så ville vi altså have noget natur omkring os. Jeg ved, at vi ikke er de eneste, der har tænkt sådan. Jeg har kunnet høre på folk i vores omgangskreds, at flere og flere søger væk fra København, så jeg har jo også været bange for, at priserne begyndte at stige for meget, forklarer han.

Finansmanden og partilederen Klaus Riskær Pedersen har længe ledt efter et hus udenfor København, men det var den aktuelle coronakrise, der førte til, at han for nyligt købte et hus i Stavreby tæt ved Præstø.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her