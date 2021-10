Se billedserie Flere familier var mødt op til fejringen af Guldgåsen. Museet havde også arrangeret en skattejagt rundt på borgterrænet, hvor deltagerne skulle finde Valdemar Atterdags skat ud fra ledetråde, som kun guldgåsen kunne se fra sit hjem i toppen af Gåsetårnet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Rigeligt med gåsebryst til Guldgåsens fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rigeligt med gåsebryst til Guldgåsens fødselsdag

Vordingborg - 21. oktober 2021 kl. 16:37 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der skulle tydeligvis mere end et gratis stykke kage og musik med Prins Jørgens Garde til for at lokke folk ud i det kolde og våde efterårsvejr. I hvert fald blev torsdagens fødselsdagsfest for Guldgåsen langt fra den store succes, som arrangørerne havde håbet.

På grund af regnvejret blev festlighederne for foden af Gåsetårnet droppet, ligesom garden ikke gik gennem Algade. I stedet måtte garden spille inde i restauranten på borgcentret for de omkring 30 fremmødte publikummer. Der var ellers gjort klar med gåsebryst-kager til de første 100 fremmødte, men arrangørerne måtte spejde langt efter de kage-glade gæster.

Det begrænsede fremmøde lagde dog ikke en dæmper på borgmester Mikael Smeds (S) begejstring for den nu 150 år gamle guldgås på toppen af Gåsetårnet.

- Det er allerførste gang, at jeg er blevet inviteret til fødselsdag hos en gås. Oven i købet en ganske særlig gås, lød det fra borgmesteren.

- Jeg tror, det er svært at finde et barn, der er vokset op på vores egn, som ikke kender Guldgåsen eller Gåsetårnet. Det er Vordingborgs vartegn, og det giver mig både gåsehud og en følelse af ydmyghed, når jeg tænker på, at vi her i Vordingborg har et vartegn med så dybe historiske rødder, lød det fra borgmesteren.

Han pointerede i sin tale, at det nok for de fleste Vordingborggensere i dag vil være helt utænkeligt at have et Gåsetårn uden en guldgås på toppen, men faktisk stod tårnet helt uden gås i adskillige århundreder.

Den oprindelige guldgås skulle efter sigende været blevet sat op i midten af 1300-tallet af Valdemar Atterdag, der ville håne fjenderne fra de magtfulde tyske hansestæder, men ifølge overleveringen tog Erik af Pommeren guldgåsen med sig, da han flygtede fra landet i 1439.

Først over 400 år senere, i 1871, kom der atter en guldgås op på tårnet. Dengang var det driftige folk, der i forbindelse med en udskiftning af tårnets tag valgte at lade sig inspirere af de gamle fortællinger og skabte den guldgås, som vi kender i dag.

- Med til historien hører også, at Erik af Pommeren under sin flugt skulle have tabt den i smålandshavet, så herfra skal der da lyde en opfordring til, at hvis man har lyst til en dykkertur, så må man meget gerne kigge efter den, lød det fra borgmesteren.

Selvom guldgåsen ikke ser ud af meget nede fra landjorden af, så er der tale om lidt af en krabat. Den vejer hele 28,3 kg og har et vingefang på en meter.