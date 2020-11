Nogenlunde sådan forventes de kommende almene boliger på Antonibakken at komme til at se ud. Der er tale om forskudte rækkehuse med røde sten i forskellige nuancer på op til 100 kvadratmeter. Der ser ud til at være rift om at få fingre i dem. Tegning: Vordingborg Boligselskab

Rift om Antonibakke-boliger til 50-plussere

Det betyder blandt andet at lejere over 50 år uden hjemmeboende børn, vil have førsteprioritet, men ellers udlejes de efter den normale venteliste i boligselskabet, hvor det er datoen for, hvornår man er blevet skrevet op, der er afgørende for ens placering, om end man arbejder på at få mindst hver tredje bolig udlejet til nogen, der står på de "eksterne" lister.