Retssag er berammet til KGIF's kamp mod fodboldafdelingen

Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (KGIF) anlagte sag mod sin egen fodboldafdeling kommer for 30. april. Det ligger fast, efter at adskillige forsøg på mægling ved en dommers og et advokatkontors mellemkomst er slået fejl, skriver Sjællandske.

Nicholas Symes fra Nordic Law Group, som repræsenterer fodboldafdelingen, mener derimod, at det skyldes, Popp ønsker, at hele syv vidner skal afhøres.

Jesper Popp har tidligere sagt til Sjællandske, at der står i vedtægterne, at klubhuset er i fodboldafdelingens »regi«.

- Men det betyder ikke, at afdelingen ejer det, kun at de driver det, sagde Jesper Popp.

Fra tid til anden har der været kritik af, at sportsforeningerne bruger penge på at slås i en retssal. KGIF har dog en retshjælpsforsikring. Men den dækker kun hovedforeningens udgifter, et forhold som Symes tager som udtryk for, at KGIF selv ser foreningerne som selvstændige.