Rikke Jensen og Jimmy Duevang fotograferet i foråret 2020, da håbet endnu var lysegrønt. Nu er økonomien presset. Derfor glæder de sig over den opbakning, de har fået, efter deres nej tak til kravet om coronapas på deres spisested i Præstø. Foto: Lars Christensen

Restauratørpar efter boykot: Opbakningen varmer

Vordingborg - 30. marts 2021 kl. 10:21 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Flere end 11.300 klik på sn.dk og over 1000 kommentarer efter en deling af artiklen Facebook.

Duevangs Spisehus & Catering i Præstø er gået viralt. Det sker efter udmeldingen om at boykotte genåbningen i Præstø på grund af kravet om coronapas.

- Det er gået helt amok. Der er selvfølgelig altid dem, der ikke læser tingene ordentligt og ikke sætter sig ordentligt ind i tingene. Dem vender vi det døve øre til og koncentrerer os om det positive. Der er mange, der støtter op om vores beslutning. Det varmer, siger Jimmy Duevang, der sammen med Rikke Jensen ejer og driver Duevangs Spisehus & Catering i Præstø samt Duevangs Deluxe i Køge.

- Om det får en betydning, tvivler jeg på. Men det er rart at have fået mulighed for at give sin mening til kende, siger Jimmy Duevang.

Parret driver også en gourmetrestaurant i Køge. Her er konceptet ikke baseret på takeaway, og da der samtidig er plads til udendørs servering, vil de i Køge forsøge at genåbne.

De overvejer at ansætte en dørmand til at tage sig af skænderierne med gæsterne. På den måde kan tjenerne koncentrere sig om den smilende betjening.

Der er dog et »men«. I sommers måtte selskaber på op til 10 personer sidde sammen med en afstand på to og en halv meter til næste bord. Der er endnu ikke kommet retningslinjer for genåbningen, men nu forlyder det, at der skal beregnes syv og en halv kvadratmeter gulvareal til hver gæst.

- Så kan vi have otte gæster. Det kan vi ikke drive forretning på. Og hvorfor skal vi overhovedet have kvadratmeterrestriktioner, hvis folk alligevel skal kunne dokumentere, at de er raske, spørger Jimmy Duevang.