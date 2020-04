Christian Petersen fra Residens Møn er bange for, at regeringens fortsatte lockdown vil påvirke turistsæsonen væsentligt. Billedet er taget i 2016 nogle få dage før åbningen af Residens Møn. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Restaurationer lider fortsat under coronaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Restaurationer lider fortsat under coronaen

Vordingborg - 17. april 2020 kl. 20:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har sendt alle ansatte hjem. Det drejer sig om 6-7 stykker. Jeg synes, det er øv, at vi ikke har fået lov til at lukke op, men jeg forstår også godt, at vi må beskytte medarbejderne i den her situation.

Christian Petersen, ejer af Residens Møn er klar i mæglet, når han bliver bedt om at vurdere situationen efter den seneste udmelding fra Folketingets samlede partier efter beskeden om, at restauranterne stadig skal holde lukket.

- Jeg er bange for, at det påvirker turistsæsonen væsentligt, for det er nu, pengene skal tjenes. Vi har store arrangementer, som bliver aflyst, sukker Christian Petersen.

Ingen mad

Det er ellers ikke sådan, at der slet ikke er gæster.

- Vi har gæster på hotellet, for vi har 25 hotellejligheder, hvor folk kan lave mad selv, og vi har en del håndværkere på hotellet. Men vi serverer slet ikke morgenmad; køkkenpersonalet er sendt hjem.

- Jo længere den her lockdown trækker ud, des mere tænker jeg dog på at lave noget morgenmad, som gæsterne kan tage med op på værelserne, siger han.

Christian Petersen er »enormt glad« for hjælpepakkerne, men han har ikke fået en krone endnu, og det er et »kæmpeproblem«.

I samme åndedrag roser han dog Møns Bank, som har givet ham en rigtig god behandling.

Sendt hjem

Også på Hotel Præstekilde er de ansatte sendt hjem. Ifølge Ejer Torben Haurum er det ni en halv medarbejder.

Hotellet har nogle få gæster, og ligesom på Residens Møn er det hovedsageligt håndværkere og folk, der skal besøge deres bedsteforældre på Møn. Heller ikke på Hotel Præstekilde kan man få mad.

- Vi har overenskomst med vore medarbejdere, og vi kan ikke konkurrere med steder, hvor de betaler 100 kr. i timen. Så er der Kaj Kok, som bor 800 meter væk. Han laver take away, og han har ingen ansatte, siger Torben Haurum.

På Hotel Præstekilde er aflysningerne rullet ind, men en del af gæsterne har udsat deres booking til efteråret, og det kan måske redde en del af sæsonen.

Torben Haurum og hans kone har sendt en ansøgning om at få del i hjælpepakkerne, og Erhvervsstyrelsen har også svaret, at ansøgningen er modtaget. Derved er det blevet.

- Jeg håber ikke, at pengene først kommer til jul, for så lever vi ikke mere, siger Torben Haurum galgenhumoristisk.

Åben og Lukket

Flere steder på Møn er der åben for take away, som tidligere beskrevet i Sjællandske bl.a. David's, Møn Retreat Center, Fanefjord Skovpavillon, Kaj Kok og Stege Sushi i Storegade i Stege.

Møder man op på det sidste sted, bliver man mødt med et skilt i vinduet, hvor der står: »Modtager kun take away og levering bestilling i den kommende tid«. Man kan med andre ord ikke spise i deres smukke restaurant, men godt tage maden med ud.

En opringning til Det Gamle bryghus i Luffes Gård giver som resultat en telefonsvarer, som siger: »Lukket til 10. maj. For jeres sikkerhed og vores egen har vi valgt at lukke for take away«.

Næste opringning er mere tricky. Færgemandens Hus på Vigen 2 ved Kostervej siger: »Lukket for a la carten for sæsonen. Der kan afgives bestillinger på færgemanden.dk«.

Men på hjemmesiden bliver man mødt med følgende tekst: »Vi har varieret åben som er anderledes end før i husets tid, Al a carte vil fremgå af siden her og facebook. Selvskaber i og ud af huset har vi efter aftale. Vores produkter sælges efter aftale eller anden aktivtet i huset. På gensyn.

Siden er opdateret 1. maj 2019.