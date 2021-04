Yu Luo og Junjie Wu fra Stege Sushi har savnet at have gæster i restauranten og er klar til at åbne både inde og ude fra på onsdag. Foto: Lene C. Egeberg

Restauranterne glæder sig til at se gæsterne i øjnene igen

Det har været et langt og sejt træk for restaurationerne på Møn, som i visse tilfælde slet ikke har holdt åbent i de seneste måneder, og i bedste fald kun har kunnet køre med take away.

Derfor var der generelt også glæde og tilfredshed, da Sjællandske ringede rundt til en håndfuld af dem for at høre, om man er klar til at åbne fra næste uge.