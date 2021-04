Se billedserie Thomas Hoffmann Riis. Foto: Cathrine Hasager

Restauranter hungrer

- men hvad siger borgerne?

Vordingborg - 27. april 2021 kl. 20:21 Af cathrine hasager Kontakt redaktionen

Hver fjerde dansker vil spise ude mindst hver anden uge, nu hvor restauranter og cafeer igen må byde gæster velkommen. Det viser en befolkningsundersøgelse fra Arla Pro. Men i Vordingborg ser der noget anderledes ud. Selvom restauranter, cafeer, barer og bodager kunne åbne op igen for både indendørs og udendørs servering onsdag den 21. april, stod mange stole og borde tomme i gågaden onsdag formiddag. Vi har målt pulsen og talt med fem borgere om deres restaurantabstinenser. Og det lader til, at der ikke er den store iver efter at spise ude.

Tobias Hoffmann Riis Vi har da savnet at spise ude, men vi plejer faktisk ikke at gøre det særlig ofte, og det gør vi nok heller ikke nu. Vi har et barn på 10 måneder, så det gør det også lidt mere bøvlet. Både i forhold til vores økonomi, som er lidt mere presset, nu hvor vi har barn, og så er det lidt mere besværligt at spise ude med et lille barn. Hvis vi spiser ude, så gør vi det måske én gang om måneden. Men vi køber oftere take-away. Under nedlukningen har vi købt sushi, pizza eller eksempelvis traditionel cafémad. Vi har endnu ikke planer om at tage på restaurant, og vi venter nok med at spise ude lidt endnu. Vi fortsætter nok med at købe mere take-away, end vi vil spise ude. Nu køber vi mest fra lokale steder, men førhen brugte vi Just-Eat meget, så der var det ikke altid mad fra lokale steder.

Rolf Hansen Jeg vil helt klart gerne på restaurant. Så snart min hustru og jeg kan og det passer, så skal vi spise ude med alle vores seks børn. Vi plejer at spise ude et par gange om måneden, så det begynder vi på igen. Men til sommer skal vi på ferie i Danmark, og der skal vi spise meget ude. Vi har afsat et større madbudget til ferien, nu hvor vi ikke kan rejse til udlandet. Når vi spiser herhjemme, spiser vi ofte pizza eller italiensk. Men hver anden måned så må det faktisk godt komme op over 500 kroner per næse. Vi vil gerne have noget mad, der er bedre end det, vi selv kan lave, og så er det også rigtig rart med den service, der følger med. Vi kan godt lide Tyttes Pølser og Steak House, og så ligger der en pølsevogn, som sælger halvmeter lange pølser, som også er meget god. Vi glæder os især til at prøve den nye italienske nede ved Voldgraven. Det er bare ikke det samme at købe take-away, så vi glæder os rigtig meget til at spise mere ude igen.

Marianne Mogensen Jeg skal ikke på restaurant, det har jeg ikke behov for. Jeg tror, jeg venter til det hele ser lidt mere normalt ud. Der er for mange regler, så jeg vil hellere vente, til alle har fået vaccine, og det hele ser ud som sædvanlig. Før corona tog jeg på restaurant hver anden måned. Der spiste jeg alt muligt forskelligt. Jeg flyttede til byen fra København for et halvt år siden, så jeg kender faktisk ikke nogen gode spisesteder her endnu. Der har heller ikke lige været noget, hvor jeg tænker, at der må jeg bare ind med det samme. Jeg kender så mange gode steder i København, så det er nok der, jeg vælger at spise ude, når jeg alligevel er i storbyen. Men der går nok en del tid, før at jeg igen besøger en restaurant.

Susanne Larsen Jeg vil gerne snart på restaurant, men jeg har ikke sat en dato endnu. Jeg har ikke travlt. Det er for koldt at sidde ude i dag, og jeg har ikke lavet bordreservation nogen steder. Så jeg tager bare af sted, når det lige passer. Jeg plejer at tage på restaurant en gang hver anden måned eller måske en gang om måneden. Når jeg tager på restaurant, er det altid her i byen. Jeg plejer at købe sushi, når jeg spiser ude. Det er nok også det første jeg skal spise, når jeg igen tager på restaurant. Om det så bliver inde eller ude, det kommer an på vejret. Jeg har savnet at kunne gå på café, især Stars for at høre noget musik. Det er jo dejligt at få lidt oplevelser. Under nedlukningen har jeg købt take-away, når jeg lige har følt for det. Det har ofte været burger og så fra lokale steder som The Burger. Jeg støtter jo byen.

Brita Poulsen Jeg plejer at spise ude en gang imellem. Selvom jeg er på folkepension, og ikke har utrolig mange penge tilovers, så skal man være god ved sig selv en gang imellem. Når mine børn kommer på besøg, kan vi godt finde på at spise ude. Nogle gange tager vi til Møn for at prøve lidt forskellige steder. Jeg har godt nok ikke noget restaurantbesøg planlagt endnu. Men når jeg skal ud, så vil jeg helst af sted med venner, familie eller mine naboer, som jeg har et godt forhold til. Når jeg spiser ude, så er det faktisk ofte hos Tyttes Pølser nede ved havnen. Det er min favorit. Jeg har en lille båd, som kan komme i vandet. Så når jeg er ved båden, så spiser jeg ved Tyttes Pølser næsten hver dag. Det er jo ikke luksusmad, men de er så søde. Og så kan jeg få en lille sludder, der er altid nogen at snakke med. Jeg hader mundbind, jeg bliver utilpas af det. Så jeg venter nok til, at det bliver lidt varmere, så jeg kan side udenfor.