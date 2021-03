Se billedserie Hotel Frederiksmindes direktør, Silje Brenna, kan glæde sig over, at den lokale michelinrestaurant er nomineret til SydkystDanmarks turistpris. Foto: Kim Rasmussen

Restaurant og naturprojekt nomineret til turistpris

Vordingborg - 16. marts 2021 kl. 16:27 Af J.C. Borre Larsen og Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det har bestemt ikke været nogen dans på roser at være restauratør under coronaepidemien.

To gange har restaurationsbranchen inden for et år været tvangslukket på grund af restriktioner. Det gælder også den lokale michelinrestaurant Hotel Frederiksminde i Præstø, der 9. december 2020 lukkede for alle besøg. Derfor må det sammen med forårssolen lune ekstra hos direktør Silje Brenna og stjernekokken Jonas Mikkelsen, at Hotel Frederiksminde er nomineret til SydkystDanmarks bedste turismeinitiativ 2021.

Det skyldes ikke mindst, at Hotel Frederiksminde som én ud af blot 11 danske restauranter sidse år fik tildelt Den Grønne Femkløver - et hædersmærke, der gives til køkkener, som har et ekstraordinært bæredygtigt fokus.

I 2020 etablerede Hotel Frederiksminde og Idrætshøjskolen Bosei en fælles køkkenhave, som forsyner både storebror Frederiksminde og lillebror Rønnede Kro med lokale råvarer.

Mindeværdig-familien, som de kalder sig, har ifølge SydkystDanmarks indstilling længe været frontløbere, når det kommer til at sætte destinationen på landkortet som en bæredygtig sværvægter og tiltrække madentusiaster fra nær og fjern.

Fra mark til vild natur Den anden nominerede til turismeinitiativprisen er Rosenfeldt.

Her er man nu i samarbejde med kommunen kommet godt i gang med et EU-finansieret projekt, der skal forvandle et 110 hektar stort område til uberørt, vild natur til gavn for både natur- og dyreliv og naturglade turister.

De første 32 hektar er allerede blevet sået til med blomsterfrø, og der skal i løbet af i år graves ud til ikke færre end 40 nye vandhuller foruden den håndfuld, der allerede er opstået af sig selv, efter man slukkede for to pumper, der drænede området.

- Det EU-finansierede projekt er et vigtigt skridt mod at gøre Vordingborg-området grønnere og dermed tiltrække flere outdoor-elskende turister, lyder det i indstillingen til turismeinitiativprisen.

Nicolai Oxholm Tillisch fra Rosenfeldt glæder sig over nomineringen.

- Det er dejligt at se, at der er andre, der har øje for vores arbejde, og det er et flot felt at været nomineret iblandt, forklarer Nicolai Oxholm Tillisch.

Rosenfeldt har tidligere vundet naturpriser for det mangeårige arbejde med naturen på Knudshoved Odde, men det er første gang, at der kommer fokus på turismedelen af det store projekt.

- Men natur og turisme går hånd i hånd. Vi har mange fra blandt andet København, der tager turen herned, forklarer Nicolai Oxholm Tillisch og tilføjer, at der sidste år var mindst 5500 biler, der besøgte naturområdet.

Det er femte år i træk, at prisen SydkystDanmarks Bedste Turismeinitiativ uddeles.

Bannerførere I alt er seks turismeinitiativer på Sydsjælland og Møn nomineret, og for at komme i betragtning til prisen er det et krav, at man som virksomhed, organisation eller forening har sat initiativer i værk, der har skabt vækst og positiv omtale for destinationens turismeindustri. Hvad end det er ved at opruste med flere overnatningsmuligheder, ved at være bannerfører for en bæredygtig dagsorden eller noget helt tredje.

Vinderen bliver offentliggjort først i april.